Tradition, die auch Nachbarn erfreut

Groß-Rohrheim/Bürstadt. Am Wochenende haben sich die Mitglieder des Feuerwehrmusikzugs Bürstadt/Hofheim zu einem gemütlichen Grillabend auf der Gartenterrasse der Familie Steffan in Groß-Rohrheim getroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jürgen Steffan war früher selbst aktiver Musiker und Jugendwart der Bürstädter Feuerwehr. Und auch heute ist er mit der Bürstädter Wehr noch sehr verbunden, sei es familiär oder dadurch, dass er regelmäßig die Treffen der dortigen Ehren- und Altersabteilung besucht.

Instrumente und ein Holzkohlegrill: Für den Feuerwehrmusikzug Bürstadt/Hofheim gehört das schon seit 19 Jahren fest zusammen. © FFW Bürstadt

Und so entstand mit dem Grillabend eine liebgewonnene Tradition, die jetzt schon 19 Jahre andauert. Allerdings machte es die Pandemie in den letzten beiden Jahren unmöglich, dieses Event auszuführen. Umso größer war die Freude bei den Musikern, dass es in 2022 wieder so weit sein sollte.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Politik Streit ums Abwasser geht weiter Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Saisonvorschau Bajramis Telefon soll stillstehen Mehr erfahren

Bei gegrillten Spezialitäten vom Holzkohlegrill und einer großen Auswahl an mitgebrachten Salaten saß man in geselliger Runde zusammen. Natürlich hatten die Musiker ihre Instrumente im Gepäck, so dass das eine oder andere Lied gespielt wurde. „Die Nachbarschaft freut sich immer, wenn ihr kommt. Sie haben schon gefragt, wann es denn nächstes Jahr wieder ist“, so die Gastgeber. Und tatsächlich: Als man nach dem Musizieren die Instrumente ablegte und sich umdrehte, konnte man Nachbarn sehen, die an den geöffneten Fenstern standen oder auf der Treppe vor der Haustür saßen, um der Musik zu lauschen. Das spätere Kuchenbuffet rundete den gelungenen Abend ab. red