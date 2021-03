Bürstadt. Wird es unter Ihrer Verantwortung einen hauptamtlichen Ersten Stadtrat geben?

Nein! Die Verwaltung stockt massiv Personal auf, und es werden Löhne und Gehälter angepasst. Die Personalkosten steigen damit alleine im Jahr 2021 um über 800 000 Euro. Es gibt sicherlich sinnvollere Ansätze, als einen Ersten Stadtrat hauptamtlich einzustellen. Zudem wird Bürstadt noch mit den Folgekosten für den Sport- und Bildungscampus, die noch immer nicht transparent sind, haushalten müssen.

Sind die wiederkehrenden Straßenbeiträge eine gerechte Lösung? Oder gibt es Ihrer Ansicht nach ein besseres Modell?

Wir, wie auch der Steuerzahlerbund, lehnen wiederkehrende und einmalige Straßenbeiträge, bei voller Kompensation der Einnahmeausfälle durch das Land Hessen, ab. Einige Bundesländer haben die Straßenbeiträge bereits abgeschafft. Hessen als „Geberland“ belastet die Bürger mit Straßenbeiträgen und lässt sie, durch den Länderfinanzausgleich, die Sanierung der Straßen in straßenbeitragsfreien „Nehmerländern“ zahlen.

Jugendliche sehen die Pläne für eine Bebauung des Freizeitkickergeländes kritisch. Wie soll die Fläche in Zukunft genutzt werden?

Das Freizeitkickergelände sollte in seiner jetzigen Form vollständig erhalten bleiben! Die Meinungen sowohl in unserer Bürgerumfrage als auch in einer Petition zu diesem Thema waren klar.

Das Förderprogramm Soziale Stadt macht weitere Zuschüsse für die Stadtentwicklung in Bürstadt möglich. Wo setzen Sie die Gelder ein?

Große Sorge bereitet vielen Bürgerinnen und Bürgern die medizinische Versorgung in Bürstadt. Da es in dem Förderprogramm um städtebauliche Investitionen in das Wohnumfeld, die Infrastruktur und die Qualität des Wohnens geht, gibt es Ansätze wie beispielsweise ein medizinisches Versorgungszentrum, ein Ärztehaus oder auch eine kassenärztliche Vereinigungspraxis, auf deren Förderung sich fokussiert werden sollte.

Wie wollen Sie die Bürger besser an Entscheidungen und Entwicklungen teilhaben lassen?

Wir werden eine Bürgerbeteiligungssatzung fordern, in welcher ganz klar festgelegt wird, wie Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungsprozesse einzubeziehen sind. Weiter werden wir innerhalb der Freien Wähler themenbezogene Arbeitsgruppen bilden, an denen Politiker, Bürger und Betroffene mitarbeiten können. Bei weitreichenden Entscheidungen sind wir für Bürgerumfragen beziehungsweise Bürgerentscheide.

Wie wollen Sie die Gehwegparkerei abschaffen? Fehlen Parkplätze?

Kinderwagen, Rollstuhlfahrer, Menschen mit einem Rollator aber auch Passanten müssen ausreichend Platz auf einem Gehweg haben! Ist dies aufgrund von parkenden Fahrzeugen nicht der Fall oder möglich, muss das Parken auf dem Gehweg an diesen Stellen untersagt werden. Man sollte sich betroffene Stellen vor Ort anschauen und die Situation beurteilen. Eine pauschale Aussage lässt sich hierbei nicht treffen.