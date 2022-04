Bürstadt. Ein 70 Jahre alter Bürstädter ist am Sonntagmorgen beim Fußgängerübergang in der Industriestraße – auf Höhe der Waldgartenstraße – von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Gegen 9.30 Uhr sind Bundes- und Landespolizei sowie Rettungskräfte an die Gleise gerufen worden. Nach Angaben der Beamten saßen fünf Fahrgäste im Zug, die unverletzt blieben.

