Tiefe Einsichten übers Leben

Bürstadt. Eine Biografie über ein bemerkenswertes und ungewöhnliches Leben legt Iris Held vom Bücherei-Team St. Michael den Lesern an Herz. „Beate Sander – Wie man reich und weise wird“ heißt das Buch von Katja Heijnen

Held hat die Erfolge der Börsianerin Beate Sander, die als „Börsenoma“ bekannt wurde, schon länger verfolgt und mit Interesse ein Video gesehen, in dem sie von Katja Heijnen, einer Journalistin des SWR, interviewt wurde. In diesem Video spricht Sander über die Börse und ihr Leben. Aber auch über ihre Krebserkrankung und den bevorstehenden Tod, der dann auch wenige Wochen später so eingetreten ist. Katja Heijnens Biografie über Beate Sander ist ein spannendes und berührendes Buch, in dem man auch einiges für das eigene Leben und seine Finanzplanung lernen kann.

Katja Heijnen berichtet, wie sich Beate Sander seit frühester Kindheit immer wieder für neue Ding begeistert und vieles mit großem Einsatz gelernt hat, sei es Sport, Musik, Gartenbau oder schulische Themen.

Lernen und Lehren

Diese Begeisterung für das Lernen und Lehren zeigt sich auch in ihrer Berufswahl als Lehrerin und Autorin verschiedenster Schulbücher. Später entwickelte sie eine eigene Börsenstrategie, die sie in vielen Kursen, Vorträgen und Büchern mit anderen Menschen teilte und immer wieder erweiterte, etwa um den Aspekt der nachhaltigen Geldanlage. Sanders pragmatischer und mutiger Umgang mit dem Leben und seinen Herausforderungen zeigt sich auch in ihrem Umgang mit der Krebserkrankung. Bis zuletzt hat sie gearbeitet und sich damit von ihren Schmerzen abgelenkt.

Iris Held hat durch dieses Buch den Menschen hinter der erfolgreichen Börsianerin und Autorin Beate Sander kennengelernt. Ihre Ansichten über das Leben geben ihr zu denken. Der Autorin gelinge es wunderbar, Menschen zum Erzählen zu bringen, lobt Iris Held. So finden sich unterhaltsame Anekdoten neben tiefen Einsichten über das Leben. Das Buch empfiehlt sie allen Fans der „Börsenoma“, aber auch allen, die eine ungewöhnliche Persönlichkeit kennen lernenwollen. red