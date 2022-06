Ticket zur Meisterschaft gelöst

Biblis. Bei den Hessenmeisterschaften der Schülerinnen und Schüler im Kunstradfahren ging es in diesem Jahr in Wölfersheim darum, die begehrten Tickets zur Deutschen Meisterschaft zu lösen. Hierbei gilt es, die gruppenspezifische Qualifikationspunktzahl auszufahren. Die Startplätze werden an die besten qualifizierten Sportler und Sportlerinnen einer Altersgruppe vergeben. Ein Sonderstartrecht gebührt den Landesmeistern und Landesmeisterinnen, deren Ergebnis maximal zehn Punkte unter der Qualifikationspunktzahl liegt.

Helena Bauer zeigte bei ihrer Kür bei den Hessenmeisterschaften auch einen Kopfstand auf dem Kunstrad. © RV Vorwärts

Auch die Kunstradfahrerinnen des RV Vorwärts Biblis waren in Wölfersheim vertreten. Bei den Einer-Schülerinnen U15 ging Helena Bauer als Favoritin an den Start. Nach einem holprigen Start in die Saison 2022 lag der Trainingsfokus vollkommen auf der Hessenmeisterschaft.

Als Letzte in der Altersgruppe konnte Helena den Start ihrer Mitstreiterinnen beobachten. Allerdings waren die Küren der Konkurrentinnen von vielen Stürzen und Abzügen geprägt. Mit gutem Gefühl ging Helena auf die Wettkampffläche und konnte alle schwierigen Elemente meistern. Danach schlichen sich aber ein paar Leichtsinnsfehler ein. Dennoch konnte sie sich mit einer neuen Bestleistung von 76,81 Punkten zur Deutschen Meisterschaft der Schüler und Schülerinnen in Bergheim qualifizieren.

Ihre Vereinskollegin Ina Vollrath konnte aufgrund von Terminüberschneidungen trotz Qualifikation nicht am Wettkampf teilnehmen.

Im Nachmittagswettbewerb ging das Zweier-Paar aus Nathalie Kritsch und Lilly Berg an den Start. Aufgrund einer Verletzungspause von Nathalie war die Vorbereitungszeit für diesen Wettkampf minimal. Trotzdem zeigten die beiden ein wunderschönes Programm. Eine kurze Unaufmerksamkeit führte allerdings zu einem Doppelsturz und so landeten die beiden haarscharf auf Platz drei.

Erfolgreich waren auch die Bibliser Nachbarvereine. So belegte Nika Lacubino vom RV Bürstadt den vierten Platz bei den Schülerinnen U11. Hannah Göbel vom RV 1926 Einhausen überholte eine Mitstreiterin und wurde Hessenmeisterin der Schülerinnen U13. red