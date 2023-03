Thomas nun Stellvertreter

Riedrode. Stephan Thomas (SPD) steht Ortsvorsteher Helmut Dietz nun als Stellvertreter in Ried-rode zur Seite. Das haben die Ortsbeiräte einstimmig in ihrer Sitzung entschieden. Die Wahl war nötig geworden, weil die bisherige Stellvertreterin Edith Appel-Thomas (SPD) in den Magistrat gewechselt ist. Weiteres Thema in der Sitzung war die Parksituation in der Bahnhofstraße, wo große Fahrzeuge – etwa von den Landwirten – schlecht durchkommen, wenn auf beiden Seiten geparkt wird. In der Regel stehen die Autos auf der rechten Seite, so dass genug Platz ist. Zudem ging es noch um ein Gerät auf dem Spielplatz, das erneuert wurde. Laut Verwaltung ist es noch gesperrt, weil die Befestigung erst noch vollständig hergestellt werden müsse. cos (Bild: Reis)

