Thema fehlt auf der Tagesordnung

Im Bauausschuss vor zwei Wochen haben sich die Kommunalpolitiker nicht auf einen Standort für die neue Obdachlosenunterkunft einigen können (wir berichteten). Es hieß, dass die Entscheidung in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch, 8. Juni, 19.30 Uhr, getroffen wird. Auf der Tagesordnung, die am Freitag veröffentlicht wurde, fehlt dieser Punkt aber nun. Auf Nachfrage der Redaktion erklärt Franz Siegl (SPD) als Vorsteher des Parlaments: „Es gibt keine Empfehlung aus dem Bauausschuss und daher keine mehrheitsfähige Position. Es hat keinen Sinn, in der Stadtverordnetenversammlung zwei Stunden darüber zu debattieren. Das würde den Rahmen sprengen. Diese Diskussion muss im Ausschuss stattfinden.“ Allerdings weiß er, dass sich die Fraktionsvorsitzenden inzwischen getroffen haben, um über den Standort zu sprechen. Sollte sich eine Einigung abzeichnen, könne das Thema doch noch auf die Tagesordnung kommen. Dies sei mit Zwei-Drittel-Mehrheit möglich. cos

