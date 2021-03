Bürstadt. Michael Koob und seine Frau Wanisa scharren sprichwörtlich schon mit den Hufen. Obwohl Koob gerade zum zweiten Mal Vater geworden ist, möchte er mit seiner Salzgrotte sowohl in Fürth als auch in Bürstadt möglichst bald voll durchstarten.

„Eigentlich hatte ich mit der Übernahme nicht so schnell gerechnet“, erklärte der 38-Jährige bei einem Ortstermin. Aber nachdem Martina Frühbiss ihr Geschäft bereits zum 31. Januar abgemeldet hatte, wurde man sich schnell einig.

Der neue Betreiber der Salzgrotte, Michael Koob. © Jutta Fellbaum

„Es bleibt eigentlich alles beim Alten“, erklärte der gelernte Qualitätsmanager für Lebensmittel, Michael Koob, der in der Zeitung von dem Wunsch zum Pächterwechsel gelesen hatte. Zudem gehört seine Großmutter zum Kreis der Salzgrottenliebhaber.

Geänderte Öffnungszeiten

Ändern werden sich jedoch die Öffnungszeiten. Denn statt an zwei Tagen im Sommer die Grotte zu schließen, will Wanisa Koob in der Grotte Thaimassagen anbieten. „Das gibt der Salzgrotte ein Alleinstellungsmerkmal“, erklärte Koob.

Im Moment macht er sich mit einigen Stammkunden bekannt. Denn derzeit sind Einzelsitzungen ebenso möglich wie Familiensitzungen, die einem kleinen Wellness-Ausflug ähnlich sehen können. Fell