TG-Tänzer schieben Möbel zur Seite

Bobstadt. Viele Vereine beklagen derzeit, dass ihnen der Nachwuchs fehlt: Vor allem Mannschafts-Sportarten, die ausschließlich in der Halle stattfinden, stehen vor großen Problemen, weil Corona-bedingt nicht zusammen trainiert werden darf. Auch die Tanzabteilung der TG Bobstadt (TGB) kämpft gegen den Mitgliederschwund – und hat sich Online-Alternativen überlegt.

AdUnit urban-intext1

„Unsere Kinder- und Jugendgruppen haben es seit über einem Jahr richtig schwer“, berichtet Lisa Ritzert, Cheftrainerin der TGB, auf Anfrage dieser Redaktion. Im Frühjahr 2020 sollten für ihre Schützlinge die Liga-Wettkämpfe des Deutschen Tanzsportverbandes DTV beginnen. Doch die vergangene Saison, auf die sich die Bobstädter seit Sommer 2019 vorbereitet hatten, lief durch den ersten Lockdown nicht richtig an – und wurde schließlich komplett abgesagt.

Seit Monaten versuchen die Trainer nun, ihre Mitglieder überwiegend mit Online-Formaten zu motivieren. „Das ist sehr schwierig. Ich sehe die Tänzer meist zeitverzögert oder nur klein auf dem Bildschirm. Und es kommt ja auch auf die Interaktion an, ich muss reagieren. Das Menschliche fehlt einfach“, sagt Ritzert. Zudem müssten zahlreiche Mädchen und Jungen in kleinen Kinderzimmern tanzen oder zwischen den Möbeln im Wohnzimmer: „Das sind für Sport schwere Bedingungen, gerade bei den ganz Kleinen.“

Internationale Trainerinnen

Die Trainerin, die in Biblis das Studio TanzBar führt, hat deshalb neben den üblichen Online-Einheiten inzwischen auch ganz außergewöhnliche Workshops auf den Trainingsplan gesetzt. Seit Februar bieten Trainerinnen und Trainer aus der ganzen Welt für die Mitglieder der TGB-Formationen Unterricht in den unterschiedlichsten Disziplinen an: mal Jazz Dance, mal Modern, mal Contemporary oder HipHop. Die Übungsleiter kommen dabei beispielsweise aus Los Angeles oder Chicago in den USA, Serbien oder Frankreich. „Die Idee kam mir, weil ich früher selbst in New York trainiert habe und danach auch online noch dabei war“, sagt Ritzert.

AdUnit urban-intext2

Die internationalen Einheiten machten ihren Schützlingen sehr viel Spaß, und Ritzert organisierte weitere Workshops: „Das lief teilweise über Agenturen der Profi-Tänzer, war deshalb nicht einfach und auch teuer, aber ich habe von Jürgen Eberle finanzielle Unterstützung bekommen“, berichtet Ritzert.

Durch die Online-Einheiten könne man versuchen, Kondition und Technik einigermaßen zu trainieren: „Aber den Tänzern fehlt über ein Jahr“, berichtet Ritzert. Wenn die Wettkämpfe irgendwann wieder starten, müsse das Training deshalb an dieser Stelle fast von vorn beginnen. „Da habe ich schon Bedenken.“

AdUnit urban-intext3

Im Tanzstudio darf derzeit ausschließlich die Formation Piccola trainieren, die in der Ersten Bundesliga tanzt – jedoch mit maximal fünf Personen: „Der Rest der Gruppe ist dann online zeitgleich dabei“, sagt Ritzert. Und so wie es aussieht, dürfen auch die übrigen TGB-Formationen ab Pfingsten in Kleingruppen ins Training vor Ort einsteigen. „Hebefiguren zu trainieren, ist aber seit März 2020 nicht mehr erlaubt, auch die Choreografien wurden nicht geübt, da ist schon über ein Jahr verloren gegangen.“ Die gesamte körperliche Fitness sei vom Trainingsverbot betroffen. „Ich habe schon Angst, was passiert, wenn wir wieder zum normalen Training übergehen können. Die Turniere starten dann wieder, und es wird riesige Defizite geben, weil so ein langer Zeitraum ins Land gegangen ist.“

AdUnit urban-intext4

Immer mehr Abmeldungen

Obwohl die Online-Formate und internationalen Workshops dabei geholfen hätten, die Mitglieder zu motivieren, sorgen sich die Verantwortlichen der TGB um den Nachwuchs: „Es gab und gibt noch immer Abmeldungen. Ich möchte mich nicht beschweren, weil ich glaube, dass es anderen Tanzschulen und Vereinen schlechter geht. Aber es werden immer mehr, die sich abmelden.“ Dabei seien auch Kinder, bei denen man nicht damit gerechnet hätte: „Sie haben durch die Online-Situation die Lust verloren“, so Ritzert. Deshalb bleibe abzuwarten, wie sich die Mitgliederzahl weiter entwickelt. Der Nachwuchs werde noch lange nicht durchgeimpft sein, der „Normalstatus“ sei noch weit entfernt.

Bis dahin ist Lisa Ritzert weiter auf der Suche nach Ideen. Neben einem Malwettbewerb gibt es gerade ein kleines internes Tanz-Turnier: Die Kinder schicken ihre Soli per Video ein und bekommen Preise und Pokale. „Es wird aber wirklich Zeit, dass wir uns wieder sehen können, gerade bei den Turniergruppen trägt das Mannschaftsgefüge viel zum Spaß bei, das fehlt ja komplett.“