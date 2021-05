Testung von Kita-Kindern

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Der Kreis Bergstraße hat am Mittwochabend 43 Neuinfektionen insgesamt gemeldet, vier davon in Bürstadt. In Biblis und Groß-Rohrheim kamen am Mittwoch keine neuen Fälle hinzu. Am Donnerstagabend wurden kreisweit 36 Neuinfektionen gemeldet, davon zwei in Bürstadt und eine in Biblis. In Bürstadt sind damit aktuell noch 73 Personen infiziert, in Biblis 23. In Groß-Rohrheim tragen noch zwölf Personen das Virus in sich. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt der Kreis mit 94,2 an, das Robert-Koch-Institut mit 95,4. Damit liegt der Kreis Bergstraße nun unter der Grenze von 100. Am Mittwochabend bezifferte das RKI die Inzidenz noch mit 100,6.

Von den Corona-Infektionen der letzten Tage sind die Schillerschule und die Kita Kunterbunt in Bürstadt betroffen. Eine Gruppe in der Kita sei wegen eines Corona-Falls definitiv geschlossen worden. Das bestätigt das Rathaus auf Anfrage. Zwei weitere Gruppen habe die Verwaltung am Mittwochvormittag vorsorglich – und nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt – ebenfalls geschlossen. Eine komplette Testung der Kita-Kinder fand am Donnerstag, 13. Mai, in der Einrichtung statt. Wie viele Infektionen es insgesamt in der Kita gibt, ließ das Rathaus unbeantwortet.

Aus Datenschutzgründen geben die Behörden grundsätzlich nur sehr zurückhaltend Auskünfte. Insgesamt hatte der Kreis Bergstraße am Dienstagabend elf neue Fälle für Bürstadt gemeldet, davon „mindestens einen“ in einer Kita. Seit Anfang der Woche dürfen die Schulen und Kindergärten wieder öffnen. Zuvor waren wegen der Corona-Notbremse lediglich Notgruppen eingerichtet. sbo/kur