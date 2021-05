Testen auch am Feiertag

Bürstadt. Das DLRG-Rettungsteam aus Lampertheim hat die Bevölkerung rund um Bürstadt am Pfingstwochenende vor langen Wegen zum Erhalt eines unumgänglichen Corona-Tests bewahrt und Nasenabstriche im Bürgerhaus vorgenommen. „Wir haben mit der Firma Nanotrade aus Rimbach, die das Testzentrum im Bürgerhaus betreibt, eine Kooperation geschlossen und testen bis in den Juni hinein am Wochenende“ erklärte Thomas Hanselmann vom Vorstand der DLRG. „Wir wurden von den Freien Wählernin Bürstadt angesprochen“, so Hanselmann.

Sechs Ehrenamtliche kümmern sich um den geregelten Ablauf. Denn sowohl vorher angemeldete als auch spontan erscheinende Personen werden von drei Ehrenamtlichen professionell bei der Abnahme eines Nasenabstriches betreut. „Sie haben eine Kurseinweisung bekommen“, teilte Hanselmann mit. Zudem sind Mitglieder seines Rettungsteams bereits in Lampertheim tätig. Sie haben dort mit zwei wöchentlichen Testungen begonnen und das Angebot jetzt auf sechs Tage die Woche ausgeweitet.

Corona-Schnelltests nimmt die DLRG am Wochenende in Bürstadt vor. © Fellbaum

Die Helfer kommen nicht nur aus den eigenen Reihen. Auch viele „Schwimmmamas“ helfen bei der Administration mit. So konnte die Mannschaft am Pfingstsamstag 176 Ergebnisse per E-Mail an die Getesteten versenden. Am Sonntag kamen 170 Personen in den Rathaussaal. „Alle Ergebnisse waren negativ“, zeigte sich Hanselmann zufrieden. Für ihn und seine Vorstandskollegen stellt die Durchführung der 24 Stunden gültigen Tests auch eine Motivation für die gesamte Mannschaft dar. Zudem gelte es, ersatzlos gestrichene Feste und Feiern finanziell zu kompensieren. Denn sowohl der Tanz der Bässe als auch die Kerwe werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Fell