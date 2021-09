Termin verschoben

Bürstadt. Der Bürstädter Kulturbeirat sagt den Auftritt von Barbara Ruscher kurzfristig ab. Die Kabarettistin sollte eigentlich am Donnerstag, 2. September, im Bürstädter Ratskeller auftreten. Der Termin findet allerdings nicht statt. Das Gastspiel wird jetzt auf den 5. Mai verschoben, soll dann aber auf einer größeren Bühne stattfinden: Gebucht ist der Bürgerhaus-Saal.

Bei der Begründung für die Absage fasst sich das Rathaus kurz und nennt lediglich das Stichwort „Corona-bedingt“. Angesichts steigender Inzidenzen auch im Kreis Bergstraße sind bereits mehrere Feste und Veranstaltungen in der Region gestrichen worden. Ob der nächste Kulturbeirats-Termin, der Auftritt von Frederic Hormuth am Freitag, 10. September, stattfindet, soll in den kommenden Tagen entschieden werden.

Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch da zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden. Dem Vernehmen nach sind allerdings noch nicht allzu viele Eintrittskarten verkauft worden – ein Trend, den viele Kulturschaffende bestätigen können: Die Zuschauer sind nach wie vor zurückhaltend, besonders wenn es um Veranstaltung in Innenräumen geht. sbo