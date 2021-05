Termin-System hat sich bewährt

Bürstadt. Keine Warteschlangen im Vorfeld, ein flüssiges Durchlaufen der Stationen und das alles dank der Terminreservierung im Internet. „Unter blutspende.de haben sich 180 Leute für heute Nachmittag angemeldet. Das ist für die Vorbereitung sehr sinnvoll“, berichtete Vereinsvorsitzender Siegfried Schack vom DRK.

Das System soll auch nach Corona beibehalten werden, denn es wird von den Spendern ebenfalls sehr positiv bewertet. Die Einbahnstraßenregelung in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule hat sich bewährt. Am Eingang wurden die Namen kontrolliert, und es wurde Fieber gemessen. In der Halle folgte die Anmeldung mit Ausweis, und die Spender konnten sich etwas zu trinken mitnehmen. Dann ging es zum Ausfüllen des Fragebogens, zum Arztgespräch in die mobilen Kabinen und dann ab auf die Pritsche. Der Rundweg war so eingerichtet, dass die Spender am Ende der Halle landeten. „Wir sind heute mit acht Helfern hier. Darunter sind zwei Neue unter 18, die sich die Blutspende einmal anschauen wollten, um vielleicht mitzumachen“, berichtete Schack. Einer der beiden ist Valentin Brems. Er hatte bereits bei den Online-Meetings des Vereins teilgenommen, denn reale Treffen waren kaum möglich in den vergangenen Monaten. Helfen durfte er auch schon.

Zur Blutspende in der Sporthalle der EKS kamen 166 Leute. © Dirigo

„Ich war am Eingang beim Empfang mit dabei, durfte die Namen auf der Anmeldeliste abhaken, Fieber messen und nachfragen, ob die Spender Kontakt zu Personen mit Corona hatten oder in der letzten Zeit in Urlaub waren“, zählte Brems auf. Und er kann sich durchaus vorstellen, das nächste Mal wieder mitzuhelfen. Am Ende kurz vor dem Ausgang gab es dann von einem weiteren DRK-Helfer einen „Imbiss to go“. Es ist immer schwierig, einen hygienisch verpackten Imbiss zu verteilen. Dieses Mal hat ein örtlicher Bäcker mitgeholfen und kleine Herzen aus Stracciatella-Teig gebacken, die in kleinen Tüten verpackt waren. Dazu gab es noch eine Tafel Schokolade, und vom Blutspendedienst Hessen kleine Seifen zum Mitnehmen. „Die kleinen Kuchen sind schön, um allen Spendern Danke zu sagen“, so Alexander Junkermann von DRK. Unter anderem war er am Empfang eingesetzt und kontrollierte die Namenslisten. „Bis jetzt waren alle da, die sich registriert hatten“, nickte er.

Nächster Termin am 24. August

Gekommen waren am Ende 166 Spender, darunter 13 zum ersten Mal. Es gab 17 Ausfälle, die aus medizinischen Gründen aussetzen mussten. „Es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir spontane Spendewillige in diesem System nicht so berücksichtigen können wie zuvor“, bedauerte Schack. Die Helfer können sofort sehen, ob alle Angemeldeten gekommen sind oder ein Zeitfenster noch frei ist. „Das wäre schön, wenn wir das noch hinbekommen, dass spontane Spender zum Zug kommen könnten. Meine Empfehlung ist, eher in der Mitte bis Ende der angegebenen Zeit zu kommen“, so der Vereinsvorsitzende. Der nächste Blutspendetermin findet am 24. August statt. cid

