Tennisschule LVT veranstaltet Schnuppertraining beim TC74

Groß-Rohrheim. Kürzlich fand ein Schnuppertraining durch die Tennisschule LVT aus Stockstadt auf der Anlage des TC74 Groß-Rohrheim statt. 28 Interessierte, hauptsächlich Kinder, hatten sich für hierfür angemeldet. Dies bedeutete aufgrund der Corona-Vorschriften eine gute Organisation und Planung. Lara van Tiggelen, Inhaberin der Tennisschule, hatte noch vier Trainer mitgebracht und jeder konnte auf einem der fünf Plätze mit einer Gruppe von maximal vier Kindern trainieren. Für die Erwachsenen standen zeitlich versetzte Einzeltrainings an. Der anwesende Vorstand und auch viele Eltern, die das Training – mit Abstand und nach Corona-Vorschriften – verfolgten, haben das Schnuppertraining als vollen Erfolg bewertet und viele haben auch gleich Termine für Trainingsstunden mit der Tennisschule vereinbart. Mit der LVT-Tennisschule wird der Verein auch noch ein dreitägiges Frühlingscamp vom 22. bis 24. Mai durchführen. Dann mit zwei Varianten aus Gruppen- oder Einzeltraining mit Videoanalyse. Näheres kann unter www.tc74.de nachgelesen werden. Anmeldungen sind direkt per E-Mail an training@tennisschule-lvt.de oder telefonisch unter 0176/76 86 90 98 vorzunehmen. red (Bild: TC74 Groß-Rohrheim)

