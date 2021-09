Tennisdamen auf dem Weg zur Tabellenspitze

Bürstadt. Die Tennismannschaften des TC Bürstadt (TCB) hatten am vergangenen Wochenende einige spannende Begegnungen. Die Herren 65 untermauerten in ihrem letzen Rundenspiel in der Bezirksoberliga mit einer überzeugenden Leistung ihre bereits am vorletzten Spieltag gesicherte Meisterschaft gegen die Gäste der MSG Reichelsheim/Grasellenbach. Mit einem 5:1-Sieg des TCB steigen die Odenwälder in die Bezirksliga ab. Die Bürstädter beendeten die Saison damit ohne Niederlage mit 10:0 Punkten und müssen nun das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Gruppenliga gegen Pfungstadt auf der heimischen Anlage austragen. Die Ergebnisse:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herren 65: TCB – MSG Reichelsheim/Grasellenbach 5:1

Nach den Einzeln lagen die Bürstädter bereits mit 4:0 in Führung. Ergebnisse: Mallig 6:2/0:6/13:11; Saam: 6:1/6:0; Pfeifer 6:4/2:6/10:5; Schwöbel 6:0/6:0. Doppel: Saam/Schwöbel 6:3/6:3; Zimmermann/Schweikert 5:7/4:6.

Herren: TCB – MTV Urberach 4:2; BW Bensheim – TCB 5:1

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Englische Woche für die Herren des TCB. Im Nachholspiel am Samstag auf der eigenen Anlage holten sie sich nach den vorangegangenen drei Remis ihren ersten Sieg in der Saison. Nach dem 2:2 aus den Einzeln wurden beide Doppel gewonnen. Ergebnisse: Butz 5:7/3:6; Klingler 6:0/6:4; Kohl 6:3/6:2; Meyer 2:6/1:6. Doppel: Butz/Klingler 6:1/6:4; Kohl/Meyer 6:2/6:7/10:8. Im Sonntagsspiel gegen BW Bensheim dann die kalte Dusche für die Bürstädter. Mit 1:5 wurden die TCB-Mannen nach Hause geschickt. Lediglich Jan-Henrik Kohl erkämpfte im Match-Tiebreak den Ehrenpunkt. Ergebnisse: Butz 1:6/3:6; Back 4:6/2:6; Kohl 6:1/2:6/10:3; Meyer 5:7/2:6. Doppel: Butz/Back 1:6/3:6; Kohl/Meyer 4:6/4:6.

Damen: SKG Stockstadt – TCB 1: 5

In der Auswärtsbegegnung der BOL holten sich die Bürstädterinnen gegen den Tabellendritten Stockstadt eindrucksvoll den Sieg und festigten damit ihren zweiten Tabellenplatz. Sollte das nächste Spiel beim Nachbarn in Biblis auch gewonnen werden, wird das Nachholspiel gegen den Tabellenführer aus Pfungstadt die Meisterschaft entscheiden müssen. Ergebnisse: Klenk, Sophia 6:4/6:2; Halkenhäuser 6:1/6;1; Faller 3:6/6:7; Gebhardt 6:0/3:6; Doppel: Klenk, Alicia/Halkenhäuser 6:2/6:0; Faller/Gebhardt 6:1/6:3.

Herren 50: TC Ober-Roden – TCB 5:4

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bei der durchweg gut besetzten Mannschaft des Tabellenführers gelang den Bürstädtern dennoch ein respektables knappes Ergebnis. Aber gegen die fast durchweg mit vier bis fünf Leistungsklassen besser aufgestellten Ober-Rodener war es schwer zu punkten. Zumal ein Doppel verletzungsbedingt an den TCB ging. Im dritten Doppel war die Chance auf den Tagessieg noch da, doch die zwei Tiebreaks verloren die Bürstädter. Ergebnisse: Ress 7:6/6:3; Möbius 1:6/2:6; Micke 3:6/3:6; Ehrenfels 3:6/4:6; Hackl 3:6/1:6; Jäger, R. 6:1/6:2. Doppel: Baierle/Möbius 1:6/2:6; Ress/Micke 5:4 (Aufgabe); Jäger, R./Roth 6:7/6:7.

Weitere Ergebnisse vom Wochenend: Damen 30: SKV Büttelborn – TCB 6:0; Herren II: RW Gernsheim – TCB 6:0; Damen 50: TV Groß-Umstadt – TCB 6:0; Herren 30: TC Brensbach – TCB 6:0. red