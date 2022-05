Tennis-Damen an der Tabellenspitze

Biblis. Die Damen II des Tennisclubs Biblis holen ihren dritten Sieg in Folge und sind damit nun Tabellenführer in der Tennis- Bezirks-Oberliga. Beim Heimspiel gegen den TC Ober-Roden II konnte der Gast nur ein Einzel im Tie-Break für sich entscheiden. Somit war der dritte Sieg mit 5:1 in trockenen Tüchern.

Herren siegen ebenfalls

Sehr erfolgreich präsentierten sich auch die Herren I bei ihrem Match zu Hause gegen die MSG Gorxheimertal/Birkenau mit einem tollen 8:1-Sieg. Bereits am 18. Mai spielten die Herren 65 gegen den TC Olympia Lorsch und waren mit 4:2 die Gewinner auf der heimischen Anlage.

Knapper kann’s kaum werden: Die Herren 40 mussten sich in Roßdorf mit einem 6:3 arrangieren. Vier denkbar enge Tie-Breaks gingen an die gegnerische Mannschaft. red

