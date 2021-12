Teilhaben an jüdischem Leben

Bürstadt. Iris Held aus dem Team der Bücherei St. Michael in Bürstadt empfiehlt das Buch „Viktor“ von Judith Fanto als Lektüre. Das Buch basiert auf der wahren Geschichte der Wiener Familie Fanto und spielt in zwei Zeitebenen: Wien, 1914, und Nimwegen, 1994.

1994 forscht die niederländische Studentin Geertje über die Vergangenheit ihrer Familie und ihre jüdischen Wurzeln. Sie stößt bei ihrer Familie auf eine Mischung aus Traditionen, Tabuthemen und lebendigen Geschichten, die oft mit dem Jüdischsein zu tun haben. Bei einem genaueren Blick auf die früheren Familienmitglieder entdeckt sie den Lebenskünstler Viktor, der zum schwarzen Schaf seiner Familie wurde und sogar im Gefängnis war. Über ihn will sie mehr herausfinden.

Musik von Mahler

Parallel zur Geertjes Geschichte wird Viktors Geschichte in Wien erzählt. Das Buch ist ein berührender und spannender Roman über eine jüdische Familie in verschiedenen Zeiten. Es geht um Liebe und Anerkennung, um Erwartungen an die Kinder und den Umgang mit einer schwierigen politischen Situation. Philosophische Gedanken und die Musik von Mahler spielen eine große Rolle.

„Die Autorin schreibt lebendig und berührend. Durch den wahren Hintergrund ist das Buch noch interessanter. Mir hat ,Viktor’ sehr gut gefallen und ich kann es nur empfehlen“, lautet das Fazit von Iris Held. red

