TeePeeS und Tomahawks auf Platz drei

Bensheim. Bei den Cheerleadermeisterschaftem Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland zeigten die Cheerleader der Bürstadt Redskins in Bensheim einmal mehr ihren hohen Qualitätsstandart.

Die Südhessen waren diesmal ohne ihre noch amtierenden Vize-Europameister von den Red Arrows (Kategorie Seniors) dabei. Sie traten jedoch mit zwei Jugendteams in diesem insgesamt 43 Bewerber umfassenden Dreiländerturnier an.

In der Altersklasse bis 14 Jahre zeigten die kleinsten Bürstädter Cheerleader von den TeePeeS eine fehlerfreie Routine mit anspruchsvollen Stunts und brachten als erstes startendes Team die ausverkaufte Weststadthalle zum beben.

Juroren überzeugt

Auch die Tomahawks (Juniors) unter Headcoach Tatjana Adler zeigten in ihrer Routine ein nahezu fehlerfreies Programm mit vielen athletischen Komponenten und begeisterten nicht nur das Publikum, sondern überzeigten auch die Juroren.

Zweimal Platz drei war am Ende die Belohnung für die gezeigten Leistungen. Wobei die Wertung für die Schützlinge von Jannicke Schmid derart hoch war, dass sie sich direkt für die Teilnahme bei der deutschen Meisterschaft qualifizierten, die im Mai in Mülheim an der Ruhr stattfinden wird. red