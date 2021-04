Team hilft Jungen

Bürstadt. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren Jean-Pierre Dupin und Martina Herd vom Freiwilligen Polizeidienst am Mittwochnachmittag in Bürstadt. Gegen 17.30 Uhr bemerkten sie eine kleinere Menschenansammlung auf der alla-hopp!-Anlage am Bürgerhaus. Dies berichtet Christina Wegerle, Polizeioberkommissarin bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim und als Schutzfrau vor Ort zuständig für die Ehrenamtlichen des Freiwilligen Polizeidiensts. Die Gruppe hatte sich um einen neunjährigen Jungen versammelt, der sich ein Stück Holz ins Bein gerammt hatte und stark blutete. Dupin übernahm die medizinische Erstversorgung des Jungen, während Herd den Rettungsdienst alarmierte und das Krankenwagen-Team zum Unfallort dirigierte. swa

