Team des SV Biblis holt Auswärtssieg

Biblis. SK Einhausen – SV Biblis 2,5:3,5

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An drei Sonntagen innerhalb von vier Wochen mussten die Bibliser Denksportler bei der Fortsetzung der Bezirksoberligasaison an die Bretter. Zunächst gelang beim SK Einhausen ein wichtiger Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt. Nach einem zwischenzeitlichen 1,5:2,5-Rückstand gingen die beiden letzten Partien von Jan Schoppmeyer und Tim Putz an den SV Biblis. Zuvor siegte bereits Gerd Fricke; Eric Hille spielte remis.

SV Biblis – SK Bickenbach II 2,0:4,0

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine Woche später traf der SV Biblis im Heimspiel auf den ambitionierten Aufsteiger SK Bickenbach II. Der erhoffte Punktgewinn blieb jedoch aus. Für Biblis siegte Eric Hille; Jan und Tim Schoppmeyer spielten jeweils remis.

SV Biblis – SF Heppenheim 2,5:3,5

Das abschließende Spiel gegen die Schachfreunde aus Heppenheim, die mit einem Fidemeister bestückt in Biblis antraten, ging denkbar knapp verloren. Youngster Umut Kizilarslan siegte und spielte damit seinen ersten Erfolg für den Schachverein Biblis ein. Eric Hille gewann sein Spiel kampflos; Tim Putz spielte remis. Mit nunmehr 3:5 Punkten belegt der SV Biblis einen soliden Platz im Mittelfeld der Tabelle. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3