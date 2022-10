Talente im Einsatz

Bürstadt. Die zehnjährigen Turnerinnen der TSG Bürstadt – Luisa, Nika, Marie, Nela und Tessa – freuten sich sehr über einen dritten Platz beim Rahmenwettkampf in Wald-Michelbach. Erster wurde die DJK SSG Bensheim, Zweiter der TV Bürstadt.

Für Luisa Fiebiger war es der erste Wettkampf, dementsprechend aufgeregt ging sie an die Geräte Balken, Boden, Sprung und Reck. Zusammen mit ihren Vereinskameradinnen zeigte sie ordentliche Übungen. Geturnt wurde in verschiedenen Schwierigkeitsstufen von P3 bis P5. Am Sprung zeigten fast alle eine Sprunggrätsche (P4) über den Bock. Tessa Gimbel sprang über den Kasten einen Handstand mit Landung auf dem Mattenberg (P5), hierfür erhielt sie 11,3 Punkte. Am Reck wurde durchweg P3 oder P4 geturnt. Hier hatte Luisa etwas Schwierigkeiten, dafür zeigte Tessa mit 13,15 Punkten. die beste Übung in diesem Wettkampf. Am Balken blieben zwar alle fünf TSG Turnerinnen oben, dennoch gab es einige Wackler und nur wenig Punkte von den Kampfrichtern. Am Boden zeigte Nela Landgraf eine sehr schöne P5, die mit 13 Punkten bewertet wurde. Luisa erhielt für ihre P3-Bodenübung 11,15 Punkte. Laut ihrer Trainerin, Hannah Eberle, wird sie beim nächsten Wettkampf auf alle Fälle wieder dabei sein. Als Kampfrichter für die TSG im Einsatz waren Eugenia Öztürk und Maresa Klinger. red