Bürstadt. Am Sonntag, 13. November, findet bei der TSG Bürstadt zum zweiten Mal der Tag des Kinderturnens statt. Dies ist eine bundesweite Aktion, um Kinder für Bewegung zu begeistern. Bereits im vergangenen Jahr hatten zahlreiche Kinder teilgenommen, weshalb die Verantwortlichen des Vereins sich zur erneuten Teilnahme an der Aktion entschieden. An diesem Tag kann in der TSG unter dem Motto „Ninja Warrior“ ein Parcours absolviert werden: Es werden verschiedene Stationen aufgebaut, bei denen die Kinder ihr Können an Seilen, Sprossenwand und Kästen sowie beim Balancieren unter Beweis stellen können. Der Parcours wird altersgerecht in verschiedenen Gruppen absolviert. Für eine anschließende Stärkung ist ebenfalls gesorgt, die Zuschauer können wie letztes Jahr über eine große Videoleinwand zusehen.

In der Gruppe der Sechs- bis Neunjährigen sowie in der Gruppe der Zehnjährigen und älter sind noch einige wenige Plätze verfügbar. Weitere Informationen zum Tag des Kinderturnens in der TSG Bürstadt finden Sie unter www.tsg-buerstadt.de. red