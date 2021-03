Bürstadt. Auf einen närrischen Nachschlag dürfen sich die Fastnachter freuen. Denn am Samstag, 27. März, ab 19.11 Uhr beginnt auf Facebook auf den Seiten des Bürstädter Fastnachts Clubs die Preisverleihung des Männerballett Ried Contest Video Awards. Während der Corona-Pandemie will der Verein nicht nur seinen Mitgliedern und Teilnehmern am kunterbunten Männerballett-Wettbewerb eine Freude machen, auch begeisterte Fastnachter dürfen sich auf einen vergnüglichen Abend freuen.

Im bunten Unterhaltungsprogramm sind nicht nur die BFC-Tanzgruppen am Start, auch mit DJ Smash und vielen langjährigen Begleitern wird es ein Wiedersehen geben. Höhepunkt des Livestreams wird die Preisverleihung an die besten Männerballett-Gruppen sein, die in Ausschnitten zu sehen sein werden. Wenn es heißt: Bürstädter Fastnachts Club ist jetzt live“, dürfen sich die ersten drei Tanzformationen über Hochprozentiges und Gutscheine von Fortmann freuen. Fell