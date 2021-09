Sven Wingerter lädt zur Diskussion

Bürstadt. Der Bergsträßer SPD-Kandidat für den Bundestag, Sven Wingerter, lädt unter der Überschrift „#EchtGerecht – Für gute Arbeitsbedingungen und soziale Sicherheit“ am Freitag, 17. September, 17 Uhr, in den Bürstädter Ratskeller ein. Als Gesprächspartner hat Wingerter Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen, dazu gebeten. Wingerter will sich als „aktiver Gewerkschafter“ und Vorsitzender des DGB-Bergstraße für eine klar erkennbare, arbeitnehmerorientierte Politik einsetzen – und über diese Themen und viele andere mehr an diesem Abend mit seinen Gästen diskutieren. sbo

