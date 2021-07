Sven Dehoust verlässt die EKS in Richtung Hockenheim

Bürstadt. Seit 2009 war er an der Erich Kästner-Schule (EKS) in Bürstadt im Team der Schulleitung. Jetzt wechselt Sven Dehoust nach Hockenheim. Aus privaten Gründen, denn der Lehrer wohnt seit ein paar Jahren mit seiner Familie in Dossenheim und möchte auch die Schulferien gemeinsam mit seinen Lieben verbringen können. In Baden-Württemberg gelten allerdings andere Ferienzeiten als in Hessen.

Berufsinfobörse betreut

„Das ist es mir wert“, meint Dehoust und verabschiedet sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus Bürstadt. Eigentlich ist er Deutsch- und Geschichtslehrer, aber er hat sich seit seinem Einstieg an der EKS vor allem mit der Berufsvorbereitung befasst und betreute die Berufsinfobörse. Die Veranstaltung hat sich über die Jahre gewandelt, findet seit einiger Zeit in der Sporthalle statt, wo jeder Schüler zu jeder Firma gehen kann und sich nicht wie früher schon im Vorfeld für bestimmte Berufszweige entscheiden muss.

Dehoust betreute die Verteilung in den Wahlpflichtunterricht und in die AGs und hat hier durch Corona die Erfahrung gemacht, dass die Rückmeldung über eine Excelliste und den Klassenlehrer sehr gut funktioniert. „Früher haben wir jedem Schüler ein speziell auf ihn zugeschnittenes Blatt mitgegeben. Da gab es oft Probleme mit dem Rücklauf. Jetzt macht das der Klassenlehrer über das Online-System und so ist jeder Schüler schnell erreichbar, notfalls über E-Mail“, so sein Fazit. Faktisch machte Dehoust alles, was eine pädagogische Leitung übernimmt. Den Titel gibt es in Hessen schon eine Weile nicht mehr, aber die Kollegen haben irgendwann genau diese Bezeichnung auf ein Schild geschrieben, es ausgedruckt und an seine Tür gehängt, was ihn sehr gefreut hat.

Skate-AG ins Leben gerufen

Daneben war er seit 2016 der zweite Vorsitzende im Förderverein (FV) der EKS. „Das werde ich vorerst auch bleiben. Erst im Mai 2022 finden neue Wahlen statt, dann wird diesen Posten jemand anderes übernehmen müssen“, merkte der 41-Jährige an. Über den Förderverein hat er die Ausrüstung für die brandneue Skate-AG finanziert, die seit April zusammen mit dem Jugendhaus und dem dortigen Leiter der Agentur Fortuna, Oliver Haberer, ins Leben gerufen wurde. „Die Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus ist toll. Jetzt sind es 13 Schüler in der Skate-AG, für das kommende Schuljahr haben wir bereits 20 Anmeldungen. Mehr können wir nicht unterbringen“, erklärt Dehoust stolz. Auf die Idee mit der Skate-AG ist er gekommen, als er im Urlaub die Biografie von Titus Dittmann „Lernen muss nicht scheiße sein“ gelesen hat. Der beschreibt, wie man Jugendliche mit Skaten zum Lernen motivieren kann, auch wenn sie in der Schule nicht zu den Besten zählen.

Und weil er so viel liest, hat er immer besonders gute Ideen für Lesungen mit Autoren, die er ebenfalls organisiert hat. Darunter waren zuletzt zwei digitale Lesungen mit dem Totengräber Volker Langenbein und Spiegel-Autor und Ex-Junkie Jörg Böckem, beide sehr beeindruckend. „Das digitale Format war zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hat aber dann gut funktioniert. Und es ist auch bei den Schülern sehr gut angekommen“, betont Dehoust.

Schulleiterin Stephanie Dekker bedauert seinen doch recht plötzlich gekommenen Wechsel. Sie schätzt Sven Dehoust persönlich sehr. Und auch das, was er geleistet hat. „Eigentlich kann ich es mir gar nicht leisten, ihn gehen zu lassen. Ich weiß gar nicht, wer die ganze Arbeit übernehmen soll“, meint sie. Die Rektorin wünscht sich, dass sie und ihr „pädagogischer Leiter“ sich nicht ganz aus den Augen verlieren.

Erneut in Führungsposition

Dehoust hatte durch seine Aufgaben mit allen Schülern aus allen Schulzweigen zu tun und war ein richtiger Netzwerker, der auch den Kontakt nach draußen hielt, zum Beispiel für das Projekt „Old meets Young“ in St. Elisabeth. In Hockenheim steigt er als zweiter Konrektor ins dreiköpfige Team der Schulleitung an der Theodor-Heuss-Schule mit rund 700 Schülern ein. Und es gibt tatsächlich Pläne für einen Besuch in der EKS im nächsten Jahr. Dann wird er voraussichtlich mit dem Autor Volker Langenbein für einige Stunden zurückkehren.