Bürstadt. Noch sind die neuen Container an der Bürstädter Schillerschule nicht bereit für den Umzug. Die Feuerwehr war dort allerdings schon im Einsatz: Das Sturmtief, das in der Nacht zum Samstag durch die Region zog, hatte auf dem Dach der Container in etwa acht Meter Höhe einiges ins Rutschen gebracht. Wie der stellvertretende Stadtbrandinspektor Sven Molitor berichtet, waren Dachrinnen und Fallrohre betroffen.

Einsatz bei den Schul-Containern in Bürstadt. © Berno Nix

Kurz vor 9 Uhr am Samstagmorgen rückten die Einsatzkräfte in die Boxheimerhofstraße aus. Mit dem Hubrettungsfahrzeug war die Dachrinne gut zu erreichen. Die Feuerwehrleute bauten die Fallrohre ab, die auf den Boden zu stürzen drohten, und sicherten auch die Regenrinnen. Nach etwa einer Stunde konnten die zwölf Männer und Frauen wieder abrücken. Eine hinzu gerufene Fachfirma kümmerte sich um die restlichen Sicherungsarbeiten. So lange blieb die Straße entlang der Container gesperrt.

Ausweichquartier für Schüler

Weil die Schillerschule komplett erneuert wird, müssen Klassen und Verwaltung in die Container umziehen, die zurzeit in der Oberschultheiß-Schremser-Straße aufgebaut werden. Das Ausweichquartier soll dann auf drei Stockwerken Platz für die Schüler bieten. Nach den Osterferien soll der Abriss von Ostbau und Pavillon beginnen. sbo