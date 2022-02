Bürstadt. Es sind jedes einzelne Mal bewegende Augenblicke, wenn Künstler Gunter Demnig die glänzenden kleinen Würfel in den Boden setzt. Jeder „Stolpersteine“ erinnert an ein schlimmes Schicksal, Tod oder Vertreibung, das jüdische Bürger während der Schreckensherrschaft der Nazis erleiden mussten. Am Mittwoch, 9. Februar, 14 Uhr, kommt Demnig erneut nach Bürstadt, um vier Stolpersteine für

...