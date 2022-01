Sternsinger mit Leib und Seele

Bürstadt. „Ihr seid ein Segen“ – so steht es auf der Urkunde der Pfarrgruppe Bürstadt für gleich vier Jugendliche, die nun schon zum zehnten Mal als Sternsinger bei Wind und Wetter in Bürstadt und Riedrode unterwegs waren. Dass man über einen so langen Zeitraum beim Dreikönigssingen mitmacht, ist äußerst selten und verdient darum entsprechenden Dank und Anerkennung. Daher wurden Jana Vonderheid, Anastasia, Jason und Jordan Baierle auch mit einer Bildercollage mit Fotos von ihren Sternsingeraktivitäten aus den vergangenen Jahren, einem Büchergutschein und einer Urkunde entsprechend gewürdigt. Da die Mütter Marion Vonderheid und Katja Baierle ihre Kinder stets unterstützt und begleitet haben, wurden auch ihnen als Dankeschön für ihr Engagement Blumen überreicht. red (Bild: Pfarrgruppe Bürstadt)

