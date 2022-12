Sternsinger für Bürstadt gesucht

Bürstadt. Die Sternsinger sind wieder unterwegs zu den Menschen. Vom 5. bis 7. Januar sind die kleinen und großen Könige der Pfarrgruppe Bürstadt im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Die Pfarrgruppe sucht für die Aktion wieder Kinder und Jugendliche, die sich – in Begleitung Erwachsener – als Segensbringer engagieren möchten.

Anmeldungen gewünscht

Zur Vorbereitung treffen sie sich am Donnerstag, 29. Dezember, und am Dienstag, 3. Januar, jeweils um 15 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael. Hier erfahren die Sternsinger mehr über das Beispielland Indonesien, üben bekannte und neue Lieder und suchen ihre Gewänder aus. Wer mitmachen möchte, kann sich vorab über ein Formular auf der Homepage der Pfarrgruppe oder via E-Mail an sternsinger@pfarrgruppe-buerstadt.de enmelden.

Sternsinger bringen der Kita Arche Noah den Segensbrief. © Christine Dirigo

Alle, die den Besuch der Sternsinger wünschen, können sich in die Listen eintragen, die in den Kirchen St. Peter und St. Michael ausliegen, oder sich über ein Formular auf der Homepage oder E-Mail anmelden. Ebenfalls ist eine telefonische Anmeldung im Pfarrgruppenbüro St. Michael möglich (Namen und Adresse auf dem Anrufbeantworter hinterlassen).

Die Besuchstermine der jeweiligen Straßen und Stadtgebiete sollen in der ersten Januarwoche bekanntgegeben werden. Spenden können noch bis Ende Januar in den Pfarrbüros abgegeben oder überwiesen werden. red