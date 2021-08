Sterbende unterstützen

Ried. Zeit fürs ehrenamtliche Engagement, Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit: Das benötigen die neuen Palliativ- und Hospizbegleiter, die ab 11. September wieder in Bürstadt ausgebildet werden. Anmeldungen bei der Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried (PaHoRi) sind bis 7. September möglich. Nach der Qualifizierung engagieren sie sich für Menschen in der schwersten Zeit ihres Lebens – miteinander, füreinander, nebeneinander.

Im Zentrum der Arbeit stehen Information, Beratung und Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen sowie ihren Angehörigen. Dabei sind die Begleiter entlastend und unterstützend aktiv, um die Lebensqualität der betreuenden Menschen zu stärken und zu verbessern. In 70 Unterrichtseinheiten werden die Teilnehmer intensiv auf die anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet. Weitere Infos gibt es unter www.pahori.de. Anmelden können sich Interessierte unter der Telefonnummer 06206/71 02 03 oder per E-Mail an info@pahori.de. red