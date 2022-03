Die Gemeinde Biblis und die Bürgerstiftung Biblis bieten in Zusammenarbeit mit der Palliativ- und Hospizinitiative im Ried (PaHoRi) einen Letzte-Hilfe-Kurs an. Er findet am Samstag, 26. März, von 14 bis 18 Uhr im Rathaus Biblis, Darmstädter Straße 25, im großen Saal statt.

Am Ende wissen, wie es geht – das kleine Einmaleins der Sterbebegleitung muss laut der Veranstalter keine

...