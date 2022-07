Biblis. Nach dreijähriger Pause gab es wieder eine Neuauflage der Frühmeditation vor Tau und Tag in Maria Einsiedel. 15 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, mit dem Fahrrad nach Maria Einsiedel zu fahren.

Man traf sich um 5.45 Uhr an der katholischen Kirche und startete nach einer Einstimmung in der Kirche zu der circa 40 minütigen Fahrt. Die Fahrradfahrer genossen die Frische des Morgens, nahmen die aufwachende Natur wahr, und so ergab es sich, dass unterwegs kaum gesprochen wurde. In Maria Einsiedel angekommen, hatte das Gottesdienst-Team gemeinsam mit dem Küster Müller schon alles vorbereitet, die Kirchenmusik spielte ihre Instrumente ein, die Autofahrer waren inzwischen auch vor Ort eingetroffen und so versammelte sich die Gruppe vor dem Außenaltar.

Thema der Meditation war dieses Jahr „Steine auf meinem Lebensweg“. Ein mit Steinen belegter Weg vor dem Altar zeigte das Thema auf. Ursula Wenz, die die Gruppe durch die Meditation führte, begrüßte alle sehr herzlich an dem frühen Morgen und lud die Teilnehmer ein, sich einen Stein auszusuchen. Mit der Aufforderung seinen Stein in der Hand zu halten und wahrzunehmen, begann die Meditation.

Nach einer Einspielung von Klangschalen durch Silvia Berger wurde in Texten festgestellt, dass Steine hart und unbeweglich sind, und dann auch wieder zu Stolpersteinen werden können. Nach einem gemeinsam gesprochenen Text gab es ein Musikstück von der katholischen Kirchenmusik.

Musikalische Begleitung

Im weiteren Verlauf spielte die KKM verschiedene Interpretationen unter der Leitung von Reiner Weis. Aufgeteilt in Texte, Musikeinspielungen und Klangschalen war die Meditation kurzweilig aufgebaut und zeigte vieles, was Steine auf dem Lebensweg sein können. Mit den Fürbitten und dem gemeinsam gesprochenen Vater unser, dem Segensgebet, dem gemeinsamen Marienlied „Gegrüßet seist du Königin“, endete die Meditation.

Friedel Berg bedankte sich bei der KKM Biblis und Silvia Berger mit ihren Klangschalen für die musikalische Begleitung. Weiter bedankte sich Berg bei Ursula Wenz für die Leitung der Meditation und natürlich bei allen Teilnehmern, die sich am frühen Morgen sich auf den Weg gemacht haben. Gemeinsam ging es dann ins Jugendhaus, wo alles für das gemeinsame Frühstück vorbereitet war. Beim Frühstück wurde deutlich, dass sich viele angesprochen fühlten durch die Texte, die Stille und die musikalischen Einspielungen an diesem wunderbaren Ort. red