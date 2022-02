Steigende Fallzahlen bei den Heimbewohnern, aber milde bis mäßige Verläufe

Die aktuelle Lage in den Bürstädter und Lampertheimer Altenheimen der Caritas beschreibt deren gemeinsamer Leiter Benedict Pretnar im Gespräch mit dieser Redaktion als „sehr angespannt“. Im Bürstädter Haus St. Elisabeth waren in der vergangenen Woche 16 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert und 13 Mitarbeiter fehlten wegen Quarantäne. Schon seit drei Wochen verzeichnet das Heim vermehrte Neuinfektionen und Ausfälle. Im Lampertheimer Haus Mariä Verkündigung waren in der vergangenen Woche sechs Bewohner erkrankt und ein Mitarbeiter in Quarantäne – Tendenz steigend, so Pretnar. Glücklicherweise hätten die Bewohner in der Regel milde bis mäßige Verläufe und müssten nicht ins Krankenhaus. Nach wie vor sei die Arbeitsbelastung immens hoch, weil auch der hohe Schutz der Bewohner weiter aufrecht erhalten werden müsse. Im Regelfall sei die Arbeit gut zu schaffen, aber in Krisenzeiten wie diesen, die aktuell noch einmal verschärft seien, eben nicht.

Für zusätzlichen Verdruss in der Pflege sorge allerdings die Debatte über die einrichtungsbezogene Impfpflicht. „So ein Rösselsprung ist nicht nachvollziehbar“, meint Pretnar mit Blick auf die Tatsache, dass einzelne Bundesländer inzwischen wieder zurückrudern. „Da hätten sich manche vielleicht doch nicht impfen lassen, die es gemacht haben, weil sie um ihren Arbeitsplatz fürchten“, so der Heimleiter. Er kann allerdings froh sein: In allen drei Häusern in Bürstadt, Lampertheim und Einhausen, für die er Verantwortung trägt, gebe es nur zwei Mitarbeiterinnen, die sich nicht impfen lassen möchten und den Verlust ihrer Stelle auch in Kauf nehmen würden, berichtet er. Sorge, dass die Pflege wegen der Impfpflicht in seinen Heimen nicht gewährleistet werden könnte, hat Pretnar nicht.

Generell sei die Impfquote in der Pflege nicht so schlecht, meint Pretnar. „Jetzt die letzten fünf Prozent derart unter Druck zu setzen, ist falsch.“ Er würde eine allgemeine Impfpflicht begrüßen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht und die Tatsache, dass derart Druck auf diejenigen aufgebaut werde, die ohnehin schon am stärksten in der Pandemie belastet seien, zeige die geringe Wertschätzung der Pflege. swa

