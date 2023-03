Start in die neue Spielzeit

Bürstadt. Während die U 13er der Redskins am Wochenende bereits die Vizemeisterschaft in der Winterflagliga 22/23 feiern durften, befinden sich die weiteren Football-Teams aus Bürstadt in der abschließenden Vorbereitung für die neue Season. Einen ersten Härtetest wird es für die Football-Seniors unter dem neuen Headcoach Thomas Zupon bereits am Samstag, 25. März, auf eigenem Spielfeld geben. Die Hanau Hornets werden zum Freundschaftsspiel erwartet.

In der Winterpause wurden jedoch nicht nur die Mannschaften auf die neue Spielzeit vorbereitet. Das Stadion an der Wasserwerkstraße erfuhr ein erkennbares Upgrade. Einhergehend mit den Bauarbeiten am benachbarten Bildungs- und Sportcampus, wurde auf dem Homefield der Redskins Flutlicht installiert. Darüber hinaus ersetzen nun richtige Goalposts das bisherige Provisorium, welches aus alten Fußballtoren bestand, an deren Pfosten vor den Spieltagen jeweils lange Stangen montiert und aufwendig gepolstert werden mussten.

„Wir haben mit der Stadt über den Rückbau der seit vielen Jahren ausgedienten Fußballtore lange verhandeln müssen, damit wir diese nun endlich durch – unserem Sport gerechten – Goalposts ersetzen durften. Nun, der Platz gehört der Stadt, und am Ende war es wohl lediglich eine logische Konsequenz, unserem Ansinnen irgendwann stattzugeben“, sagte Harry Frommeld, Sprecher der Redskins. Schließlich würden American Football und Cheerleading auch in Deutschland mittlerweile voll im Trend liegen. Ein wenig zynisch sei das allerdings schon, so Frommeld. „Wir können uns in den zwölf Jahren, seitdem die Redskins nach Bürstadt gekommen sind, nicht erinnern, jemals einen Fußballer auf der Anlage gesehen zu haben.“ Die Goalposts habe der Verein aus Eigenmitteln bezahlt – unterstützt von Sponsoren.

Mehr Unterstützung erwünscht

Die Abteilung American Football und Cheerleading des TV Bürstadt agiert mittlerweile mit sechs Football- und drei Cheerleaderteams über alle Altersgruppen. Allein in den vergangenen fünf Jahren wurden laut den Verantwortlichen 17 Titel und Vizemeisterschaften nach Bürstadt geholt. Die Red Arrows Cheerleader der Redskins sind amtierende Vize-Europameister. „Wir hatten vor einigen Tagen 333 Mitglieder und wachsen weiter kontinuierlich“, berichtet Frommeld.

Der TV habe aus seiner Sicht vor zwölf Jahren eine kluge und nachhaltige Entscheidung getroffen, als es darum ging, die Redskins in den Verein zu holen. Durch das Wachstum der Abteilung sei dem TV noch mehr Bedeutung zuteil zuteil geworden. „Darüber hinaus transportieren wir den Namen unserer Wahlheimat Bürstadt weit über die Landesgrenzen hinaus und holen viele Besucher an die Bergstraße. Selbstverständlich wünschen wir uns, dass auch die kommunale Politik das bald einmal honoriert“, so Frommeld.

Damit spricht er nicht zuletzt fehlende Trainingsflächen an. So stünden den Bürstädter Footballern vor allem im Winter, wenn der Naturrasenplatz an der Wasserwerkstraße gesperrt ist, keine adäquaten Möglichkeiten zur Verfügung. Im Moment trainieren die sechs Teams während des Winters beim befreundeten SV Vorwärts in Bobstadt. Dessen Hartplatz sei allerdings eine Notlösung, da Tackletraining auf dieser Platzart fast unmöglich sei. Bei der Stadt habe man sich bereits um ganzjährige Trainingszeit im neu entstehenden Sportcampus beworben. Konkrete Zusagen gab es bislang noch nicht.

Die Seniors der Redskins werden also nun am Samstag, 25. März, die Season im Stadion an der Wasserwerkstraße eröffnen. Um 15 Uhr ist KickOff für das Freundschaftsspiel mit den Hanau Hornets. Der Eintritt für Erwachsene kostet an der Tageskasse 5 Euro, Kinder und Jugendliche genießen freien Eintritt.

Meisterschaft am 1. April

Bereits am Samstag, 1. April, steht eine weitere Veranstaltung für die Bürstädter an. Dann werden nämlich die Redskins zum zweiten mal in Folge die Cheerleader-Meisterschaften für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland ausrichten. Bei diesem Qualifikationsturnier zur deutschen Meisterschaft werden 550 Cheerleader und mehr als 1000 Zuschauer in der Bensheimer Weststadthalle erwartet. Als Schirmherr konnten die Redskins auch diesmal Landrat Christian Engelhardt gewinnen. Die Veranstaltung ist weitgehend ausverkauft. Wenige Karten seien noch am Marktplatz bei BS Teamsport und Drayß erhältlich. red