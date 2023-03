Start in die neue Saison

Groß-Rohrheim. Die Jahreshauptversammlung der Groß-Rohrheimer Blasmusik war das Startsignal für die kommende Blasmusiksaison. Dieses Mal stand neben den üblichen Tagesordnungspunkten auch die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Rechner Klaus Bauer und der Vorsitzende Peter Henzel wurden für eine Wiederwahl vorgeschlagen und einstimmig in ihre Ämter gewählt.

Der musikalische Leiter Christian Henzel, der in den vergangenen drei Jahren die musikalischen Geschicke geleitet hat und auf Torsten Henzel gefolgt war, stand aus persönlichen Gründen für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Auf ihn folgt jetzt Patrick Strosche. Er ist seit vielen Jahren auf der Trompete und dem Flügelhorn eine große Stütze der „hohen Stimme“. Neben der Blasmusik engagiert sich Patrick Strosche musikalisch noch in weiteren Orchestern und ist der Bandleader von Brass4four.

Weitere Termine

Weitere Termine der Groß-Rohrheimer Blasmusik sind am Sonntag, 30. April, bei der Lampertheimer Spargelwanderung sowie am 20. und 21. Mai auf dem Maimarkt – falls er stattfindet – sowie am Sonntag, 4. Juni, beim Frühschoppen in der Gaststätte Bruchweiher.

Wer Freude am Musizieren hat und ein Blasinstrument spielt, kann sich gerne anschließen. Die Probe findet freitags ab 19.30 Uhr im Treff 21 in Groß-Rohrheim statt. red