Starke Leistungen der Tänzerinnen bei WM

Bobstadt/Biblis. Stolz sind die TG Bobstadt und Tanzbar Biblis auf die Leistungen der Gruppe Neo Dance Company bei der Weltmeisterschaft in Slowenien. Denn sie ist als einzige Mannschaft in allen vier möglichen Kategorien angetreten, weil sie sich dafür als vierfacher deutscher Meister qualifiziert hatte.

Gespannt fuhr das ganze Team also zur siebentägigen Weltmeisterschaft, bei der 34 Nationen um die begehrten Plätze auf dem Podest tanzten. Bereits am ersten Wettkampftag in der Kategorie Jazz Formation konnte die Gruppe gegen starke Konkurrenz mit ihrem Liedtitel „Glam“ den elften Platz belegen und verpasste nur knapp die besten Zehn. Einen Tag später erreichte das Team mit der Jazz Small Group – nur sieben Tänzerinnen – Platz 15.

Anschließend waren zwei freie Tage zur Erholung, zum Lernen für die Schule und für eine Fahrt in die Hauptstadt Ljubljana angesagt. Beim Wettkampf der besten Modern Dance Formationen der Welt reichte in der ersten Runde eine durchschnittliche Leistung, um ins Halbfinale der 13 besten Teams einzuziehen. Nach erfolgter Videoanalyse und tiefer Konzentrationsphase legten die Neos schließlich einen Tanz auf das Parkett, der an Perfektion grenzte. „Ausdruck, Haltung und Synchronisation in perfekter Harmonie mit dem Tanztitel Rewind brachten die Halle zum Staunen“, heißt es von Seiten der Verantwortlichen. Die Jubelstürme der deutschen Fangemeinde seien deutlich zu hören gewesen. Belohnt wurden sie mit Rang acht – und damit erstmals einem Top Ten-Platz bei einer WM für das Team in der Kategorie Modern Dance.

Weite Anreise für Training

Eindrucksvoll wurde hier der fünfte Platz bei der Europameisterschaft im September in Skopje bestätigt. Die Neos gehören damit zu den besten Mannschaften der Welt. „Was für ein unfassbarer Erfolg der Formation, die seit 2015 in nahezu unveränderter Besetzung von Cheftrainerin Lisa Herrmann betreut und trainiert wird“, heißt es in einer Mitteilung. Punktuelle Verstärkungen wurden vorgenommen, die Tänzerinnen kommen aus einem Umkreis von 20 Kilometern regelmäßig zu den Trainingseinheiten und trainieren auch individuell zu Hause ständig weiter.

Am letzten Wettkampftag stand schließlich die Jazz Small Group auf der Tanzfläche. Wiederum gelang der Sprung ins Halbfinale und am Ende ein 13. Platz. Am Tag darauf traten die Sportlerinnen und die mitgereisten Eltern zufrieden die Heimreise an. Diese WM habe gezeigt, über welches unglaubliche Leistungsvermögen die Neos verfügen und auf welchem Niveau sie sich befinden. Behutsam sei das Team an die hessische Spitze geführt worden, „von wo aus es in diesem Jahr den unglaublichen Siegeszug durch Deutschland startete und sich sogar international etablieren konnte“. Mittlerweile habe sich die Mannschaft zum Aushängeschild des Deutschen Tanzsportverbands gemausert. red