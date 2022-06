Starke Kämpfe gegen starke Konkurrenz

Bürstadt. Der nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfindende Tuzla Cup war erneut stark besetzt mit über 500 Teilnehmern aus den Ländern Dänemark, Litauen, Lettland, Polen, Tschechien, Niederlande, Österreich und natürlich Deutschland. Für den 1. Judo-Club Bürstadt gingen die drei Judoka Katharina Keltjens, Max Danner und Dimitar Atanassov auf die Matte.

In der U18 startete Katharina Keltjens in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm mit insgesamt sieben Teilnehmerinnen. In ihrem ersten Kampf traf sie auf Saenz aus Berlin. Nach gut geführtem Kampf konnte sie sich den Sieg im Boden mit einem Haltegriff (Sankaku) sichern.

Im Halbfinale gegen Freire (Eilbeck) konnte Katharina durch taktisch cleveres Verhalten und guten Griffkampf, im Stand die Angriffe ihrer Gegnerin erfolgreich abwehren, um sie dann mit Festhaltegriff im Boden zu besiegen. Somit ging es ins Finale gegen Mecklenburg aus Potsdam. Hier konnte sie den Kampf im Stand durch guten Griffkampf erstmal erfolgreich selbst gestalten, musste sich im Boden diesmal aber ihrer Gegnerin geschlagen geben. Damit beendete sie das Turnier mit dem zweiten Platz.

Bis 50 Kilogramm startete Max Danner. Auch er traf auf sieben Gegner in seiner Gewichtsklasse. Seinen ersten Kampf gegen Mirkis aus Kronshagen entschied Max mit Würger für sich. Im Halbfinale gegen Bischoff aus Frankfurt (Oder) konnte er den Kampf im Stand lange zu seinen Gunsten dominieren. Einen Grifffehler nutzte sein Gegner dann aus, um Max zu überraschen und per Wurftechnik zu besiegen. Dies bedeutete, dass kleine Finale um Platz drei für Max gegen Khatier aus Eberswalde.

Hier konnte Max den Kampf erfolgreich gestalten und erzielte je eine Wertung für Ko uchi gari (Fußtechnik) und eine Kontertechnik. Somit beendete Max ebenfalls das Turnier mit Platz drei auf dem Podest.

In der U15 ging Dimitar Atanassov in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm an den Start. Hier traf er auf elf Gegner. Im ersten Kampf gegen Dzhovidzoda (Berlin) führte Dimitar den Kampf lange Zeit ausgeglichen. Beide versuchten verschiedene Wurfansätze, aber keiner der Kämpfer konnte eine Wertung erzielen und die Entscheidung fiel im Golden Score. Hier musste sich Dimitar dann seinem Gegner durch eine Wurftechnik (Uchi mata) geschlagen geben.

Jetzt ging es für ihn gegen Schierholz aus Berlin in der Trostrunde weiter. Durch zwei erfolgreiche Wurfansätze (Soto maki komi) für die er jeweils eine Waza ari Wertung erhielt, konnte Dimitar in die nächste Runde einziehen. In seinem dritten Kampf gegen Rothmann aus Halle konnte er seinen Griff nicht durchsetzen und musste den Kampf durch eine Wurftechnik (Soto maki komi) abgeben.

Trainerin Nadine Müller zeigte sich mit den gezeigten Leistungen ihrer Schützlinge gegen teilweise sehr starke Gegner zufrieden und ist zuversichtlich für den weiteren Saisonverlauf. red