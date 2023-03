Stadtverwaltung mischt beim „Girls’ & Boys’ Day“ mit

Bürstadt. Nach zwei Jahren Pandemiepause freuen sich die Außenstellen der Stadtverwaltung Bürstadt im Rahmen des bundesweit durchgeführten „Girls‘ & Boys‘ Day“ am Donnerstag, 27. April, wieder, Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren für einen Vormittag schnuppern zu lassen. Die Kita-Einrichtungen, der Betriebshof und die Kläranlage bieten jeweils zwei freie Plätze im Rahmen dieses Berufsorientierungsangebotes an, das den Gedanken einer Berufswahl frei von Rollenklischees fördert sowie die Mitwirkenden individuelle Stärken und Talente entdecken lässt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von 8 bis 12 Uhr sind die Schülerinnen und Schüler einen Vormittag lang vor Ort und erhalten anschließend im Rathaus ihr Zertifikat überreicht. Interessierte Jugendliche, die an diesem Vormittag anstatt Unterricht gerne Einblicke in die Berufe der Erzieher/innen und des Handwerks sowie der Technik gewinnen wollen, können sich daher für einen Platz in einer städtischen Kindertagesstätte oder für den Betriebshof und die Kläranlage bewerben.

Jungs sind in den städtischen Kitas herzlich willkommen, und Mädchen dürfen am Bauhof oder der Kläranlage ebenso mit anpacken, um durchaus neue Perspektiven und Erfahrungsräume kennenzulernen. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, Bewerbungen sind bis zum 20. April an die Stadtverwaltung Bürstadt per E-Mail- an gerasimoula.grigoraki@buerstadt.de zu richten. red