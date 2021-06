Stadtteile könnten Glasfaser erhalten

Bürstadt. 24 Prozent der Bürstädter haben sich bis vergangene Woche verpflichtet, einen Vertrag mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser einzugehen. Bei 40 Prozent hätte die Firma das gesamte Stadtgebiet mit schnellem Internet ausgestattet. Entsprechend groß ist die Enttäuschung bei Befürwortern des Breitbandausbaus wie Hermann Ofenloch, der viel Freizeit investiert hat, um seine Mitbürger von der Notwendigkeit zu überzeugen. Im Hintergrund laufen allerdings Gespräche, die Frist zu verlängern, um das Ziel der 40 Prozent möglicherweise noch zu erreichen. In den Stadtteilen Bobstadt, Riedrode und Boxheimerhof hätten jeweils genügend Bürger Interesse signalisiert, so dass laut Unternehmenskreisen der Ausbau dort bereits in Erwägung gezogen werde. Informationen darüber, wie die Deutsche Glasfaser nun weiter verfährt, erwartet die Stadtverwaltung Anfang dieser Woche. cos

