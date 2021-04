Stadtparlament konstituiert sich

Bürstadt. Die Bürstädter Stadtverordnetenversammlung trifft sich am Mittwoch, 21. April, um 19.30 Uhr zu ihrer konstituierenden Sitzung im Bürgersaal des Rathauses. Eröffnet wird die Sitzung durch Bürgermeisterin Bärbel Schader. Dann wird zunächst das an Jahren älteste Mitglied bestimmt, das die Sitzung bis zur Wahl eines neuen Stadtverordnetenvorstehers leitet. Außerdem werden ein Schriftführer und ein Stellvertreter gewählt. Danach entscheiden die Parlamentarier über die Gültigkeit der Wahl des Stadtparlaments und der beiden Ortsbeiräte. Anschließend steht der Beschluss über die Bildung der künftigen Ausschüsse und die entsprechende Änderung der Hauptsatzung an. Außerdem müssen die Vertreter für verschiedene Gremien bestimmt werden, in denen die Stadt vertreten ist. Dazu zählen die ekom21, der Gewässerverband, die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes und das Mittelzentrum Ried. Anschließend geht es um die Bildung der Integrationskommission und die Wahl und Ernennung der ehrenamtlichen Beigeordneten. Außerdem stehen Grundstücksangelegenheiten auf der Tagesordnung. red

AdUnit urban-intext1