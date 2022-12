Stadtmeisterschaft vor dem Aus

Bürstadt. Spätestens seit der jüngsten Ansage von Thorsten Göck ist klar: Auch in diesem Jahr wird es keine Hallen-Stadtmeisterschaft in Bürstadt geben. „Die Stadtmeisterschaft wird jetzt definitiv ohne uns stattfinden“, sagte der Spielausschusssprecher der FSG Riedrode am Sonntag dieser Redaktion: „Kurzfristig sehe ich da keine Chance mehr. Unsere Spieler haben zum Teil schon ihren Urlaub gebucht.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ende September hatte Göck die Stadtkonkurrenten Eintracht und VfR Bürstadt sowie SV Bobstadt via E-Mail angeschrieben. Was normalerweise dazu führt, dass sich Vereinsvertreter zu einer Besprechung treffen, verhallte diesmal ohne größere Reaktionen. Bis auf eine Rückmeldung von VfR-Chef Klaus Gassert an das FSG-Vorstandsmitglied Bernd Deckenbach sei „nichts“ zurückgekommen, hielt Göck fest.

Bobstadt zeigte wenig Interesse

Frank Schneider, Vorsitzender des SV Bobstadt, bestätigt den Eingang der Mail. Die Bobstädter waren als Ausrichter des Hallenturniers in diesem Winter vorgesehen. „Ich habe ihm zurückgeschrieben, dass wir die Stadtmeisterschaft nur zu unserem 100-Jährigen Vereinsbestehen im Sommer haben wollen“, erklärt Schneider und merkt an: „Wir waren überrascht, dass wir auch die Stadtmeisterschaft im Winter austragen sollten. Im Sommer fand die Besprechung ohne uns statt.“ Eine Austragung der Hallen-Stadtrunde stand für Bobstadt jedenfalls „nicht zur Debatte“, legt der SVB-Vorsitzende nach: „Wir waren nicht groß interessiert, da wir voll in den Planungen für unser Jubiläum stecken.“ Der SVB habe dem VfR vorgeschlagen, als Ausrichter einzuspringen, berichtet Schneider: „Vom VfR kam aber keine Rückmeldung.“

Mehr zum Thema Fußball Bürstädter Vereine tappen im Dunkeln Mehr erfahren Fußball-Gruppenliga Göbel wechselt zur Eintracht Mehr erfahren Fußball-Gruppenliga „Alle müssen an ihre Grenzen gehen“ Mehr erfahren

Nicht nur Schneiders Aussagen legen den Verdacht nahe: Das Interesse an der Stadtmeisterschaft, die zuletzt 2019 stattfand, hat stark nachgelassen. Nachdem die Stadtturniere 2020 und 2021 coronabedingt ausfielen, kam die Sommerausgabe 2022 aufgrund von Terminproblemen nicht zustande. Die Vereine hatten ihre Vorbereitung anderweitig verplant.

„Sind nicht traurig darüber“

Die negative Entwicklung zeichnete sich aber schon vor der Pandemie ab. Seit dem Zusammenschluss von SG und FSV Riedrode ermitteln nur noch drei statt einst fünf Teams den Stadtmeister – wobei A-Ligist VfR für die Gruppenligisten FSG und Eintracht im Grunde nur das Zünglein an der Waage bildet. Der sportlich abgehängte D-Ligist Bobstadt spielt schon länger lieber bei den Reserven mit. Über allem schwebt die Sorge vor Verletzungen auf dem Hallenparkett. „Ganz ehrlich: Ich brauche das nicht“, macht FSG-Trainer Duro Bozanovic deutlich.

„Wir sind nicht traurig darüber“, sagt auch Marcus Haßlöcher, der Abteilungsleiter Fußball der Bürstädter Eintracht. Der Gruppenligist wird in diesem Winter gar kein Hallenturnier bestreiten. „Ende Januar beginnen wir mit der Vorbereitung. Umso länger ist jetzt die Pause für uns. Die Stadtmeisterschaft wäre das einzige Turnier gewesen“, betont Bürstadts Sportchef, der zudem einräumt: „Auch wir hätten uns nicht um die Ausrichtung gerissen.“

Dem Argument, dass die Vereine freiwillig auf Einnahmen verzichten würden, widerspricht Haßlöcher. „Den Einnahmen stehen auch Ausgaben gegenüber. Außerdem ist die Stadtmeisterschaft nicht mehr so ein Zuschauermagnet wie früher“, holt er aus: „Früher war die Halle an drei Tagen voll. Heute müssen wir schauen, dass es überhaupt zwei Tage sind.“

Weil die D-Ligisten Bobstadt und VfR Bürstadt II seit dieser Saison eine Spielgemeinschaft bilden, wäre auch beim Turnier der 1b-Teams eine Mannschaft weggefallen, gibt Haßlöcher zu bedenken: „Wir müssen uns ein komplett anderes Konzept überlegen.“ Alternative Ideen gibt es durchaus. Riedrodes früherer Spielausschusschef Wilfried Kungl berichtet am Telefon von einem Modus, den er aus Nordrhein-Westfalen kenne. Dabei spielen Jugend, Aktive und Altherren ihre Turniere wie gehabt aus. Die Ergebnisse fließen aber in eine Gesamtwertung.