Stadt legt Flyer auf

Bürstadt. Die Eckdaten des kürzlich von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt beschlossenen Haushalts 2022 präsentiert die Stadtverwaltung in einem neu aufgelegten Flyer. In dem handlichen Zahlenwerk werden sowohl investive Maßnahmen, der Zuschussbedarf städtischer Leistungen beziehungsweise Produkte sowie der etwas aufwendigere Ergebnishaushalt in mehreren Sparten unterteilt übersichtlich dargestellt.

Vereinfacht erkennt der Leser hierbei etwa die veranschlagten Abwassergebühren, unterschiedliche Steuersätze, Zuweisungen, Erträge oder die städtischen Personalaufwendungen. Der Flyer kann auf der Homepage der Stadt Bürstadt unter www.buerstadt.de eingesehen und heruntergeladen werden. red

