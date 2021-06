Stadt ändert Zeitfenster für Buchung

Bürstadt. Früh morgens im Bürstädter Freibad seine Bahnen ziehen – ab Freitag, 2. Juli, ist das nicht mehr möglich. Die Stadtverwaltung ändert ab diesem Stichtag die Zeitfenster für das Badevergnügen in den Bürstädter Becken. Damit fällt das morgendliche Angebot von 8 bis 10 Uhr komplett weg. Künftig können Besucher nur noch zwei statt bisher drei, dafür aber längere Zeitfenster buchen: von 10 bis 14.30 Uhr und von 15.30 bis 20 Uhr. Das habe der Magistrat in seiner Sitzung am Montag, 28. Juni, beschlossen, teilt die Verwaltung mit. Trotz der Ausweitung der Buchungszeit werde keine Veränderungen an der Preisstruktur vorgenommen. Pro Zeitfenster bleibt es damit – trotz der Verlängerung – bei 2 Euro pro Badegast, egal, ob Erwachsener, Kind oder Rentnerin. Das Rathaus führt „personelle Gründe“ für die geänderten Öffnungszeiten. Zurzeit sei es nicht möglich, das morgendliche Angebot aufrecht zu erhalten. „Wir bedauern das zutiefst“, versichert die Verwaltung, bittet aber gleichzeitig um Verständnis.

Freie Plätze gefragt

Die Online-Buchungen für die neuen Nutzungszeiten sollen ab diesem Mittwoch möglich sein. Zusätzlich steht dann auch eine weitere Funktion zur Verfügung: Wer einen Zeitraum für mehrere Personen reserviert hat, kann den Besuch einzelner Personen stornieren oder auch Begleitpersonen als abwesend markieren. Das sei auch dann möglich, wenn der Buchungszeitraum bereits begonnen habe. Damit kann der frei gewordene Platz an andere Badefans vergeben werden.

Ohnehin richtet das Rathaus die dringende Bitte an alle Schwimmbad-Besucher, ihre Reservierung zu stornieren, sofern sie doch nicht ins Freibad kommen. Die Zahl der Badegäste ist wegen der Pandemie stark begrenzt, maximal 500 Personen dürfen sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. An schönen Sommertagen – und vor allem vor der Corona-Krise – hatten sich auf den rund 10 000 Quadratmetern Liegefläche oft bis zu dreimal so viele Badegäste getummelt. red/sbo