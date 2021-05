St. Peter will Kontakte über die Pandemie hinweg retten

Bürstadt. Durch die Pandemie ist der „Drop In“ des Kinder- und Familienzentrums von St. Peter zum Erliegen gekommen. Sonst durften immer am Dienstagnachmittag Eltern mit Kleinkindern in den Pfarrsaal kommen, um sich kennenzulernen. Die Kleinen konnten sich in der Krabbel-ecke oder in einem Parcours bewegen, und es gab Tipps in Sachen Erziehung, soweit die gefragt waren. „Es hatte sich gerade sehr gut etabliert“, seufzt Kita-Leiterin Birgit Steube, die auch das Kinder- und Familienzentrum unter sich hat im Gespräch mit dieser Redaktion.

AdUnit urban-intext1

Eröffnet wurde das Familienzentrum im Jahr 2018. Dort ist „Frau Uschi“ die Ansprechpartnerin. Unter diesem Namen ist Uschi Kleinhans bei vielen Besuchern bestens bekannt. Ihre Stelle wird von der Karl Kübel Stiftung mitfinanziert. Im ersten Lockdown 2020 war das Zentrum geschlossen. Danach war eine vorsichtige Öffnung möglich. Es konnte immer eine Familie nach der anderen kommen.

So lange bis die Inzidenzzahlen im Herbst wieder anstiegen. Seitdem trifft sich Uschi Kleinhans manchmal mit einer Familie draußen im Wald oder auf einem Spielplatz, sozusagen ein „Drop In to go“, wie sie sagt. Das sei eigentlich nicht Sinn der Sache, aber besser als gar nichts. Frau Uschi bekommt so einige der Probleme in der Familie mit und kann zuhören oder auch Hilfestellung geben.

Im Pfarrsaal steht bei den regulären Treffen immer ein gedeckter Tisch, an dem die Erwachsenen ins Gespräch kommen und sich über alle möglichen Themen austauschen können. Dort können die Mütter und Väter bei Kaffee oder Tee über viele Dinge reden, die Familien umtreiben. „Wir haben festgestellt, dass es oft Unsicherheiten bei der Erziehung gibt. Und hier können die Eltern aus den Gesprächen etwas mitnehmen“, sagt Birgit Steube weiter.

AdUnit urban-intext2

Das Treffen ist gedacht für junge Familien, die hier wohnen, für frisch zugezogene Bürstädter und für Familien mit Migrationshintergrund. „Es waren drei syrische Familien hier, bei denen allerdings nur die Kinder Deutsch sprechen. Ich hab‘ versucht, mit ihnen über Whatsapp in Verbindung zu bleiben, aber das ist schwierig. Sie haben nur die arabische Version und müssen dann immer ihre Kinder zum Übersetzen rufen. Das ist zu umständlich“, bedauert Uschi Kleinhans. Und es wird schwer, diese Familien nach einer erneuten Öffnung des Familienzentrums alle wieder abzuholen.

Kontakt mit Quartiersbüro

Ein weiteres Anliegen der Einrichtung ist es, die Zusammenarbeit mit dem Quartiersbüro zu vertiefen. Erste Kontakte gab es bereits. Die Kita-Kinder habensich an der Mitmachaktion „Wir im Quartier – Vielfalt im Glas“ beteiligt. „Es ist wichtig, dass wir miteinander kommunizieren und einige Projekte zusammen umsetzen, wenn die Pandemie vorbei ist“, so Steube. Sie ist in der Kindertagesstätte ebenfalls sehr gefordert, denn die Räumlichkeiten sind relativ eng. Es gibt derzeit zwei Eingänge, an denen die Eltern ihre Kinder abgeben. Hereinkommen dürfen sie nicht. Deshalb finden auch keine „Tür-und-Angel-Gespräche“ statt, die es zu normalen Zeiten gibt.

AdUnit urban-intext3

Eingewöhnung jetzt kürzer

„Die Eingewöhnung der Kinder lief mit zurückhaltenden Eltern erstaunlich gut und hat nur zwei Wochen statt einem Vierteljahr gedauert. Die Kinder kommen morgens mit stolzgeschwellter Brust herein“, freut sich die Leiterin. Wenn der „Drop In“ wieder am Start sei, müsse erst einmal geschaut werden, was die Familien gerade brauchen.

AdUnit urban-intext4

Aber Birgit Steube hat noch mehr in der Ideenpipeline. Sie würde gerne Schulkindbetreuung samt Nachhilfe anbieten, ganz nach dem Motto: Die ältere Generation hilft der Jüngeren. „So könnten sich beispielsweise Rentner nach dem Berufsleben einbringen. Kinder, die benachteiligt sind und beispielsweise Deutsch als Fremdsprache lernen, könnten davon profitieren“, so die Leiterin.