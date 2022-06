St. Peter feiert wieder

Bürstadt. Die katholische Kirchengemeinde St. Peter feiert am Sonntag, 3. Juli, wieder ihr Pfarrfest, das nach zweijähriger Pause und nach dem Ende der Corona-Auflagen in kleinerer Form und nur an einem Tag stattfindet. Eröffnet wird das Pfarrfest mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche. Der anschließende Frühschoppen wird vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bürstadt-Hofheim und der Katholischen Kirchenmusik Bürstadt musikalisch umrahmt. Die Gäste erwartet Grillspezialitäten, Fischbrötchen und Hamburger mit und ohne Fleisch, zubereitet von Marc Rother, der 2017 den zweiten Platz bei der Casting-Show „Master Chef Deutschland“ errungen hat. Außerdem locken am Sonntag ab 12 Uhr Kaffee und Kuchen in den Pfarrsaal. Kuchenspenden können am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr im Pfarrsaal abgegeben werden. Mit dem Auftritt der Gruppe „Under Cover“ klingt der Sonntag ab 18 Uhr aus. Der Erlös des Festes ist für die Außenrenovierung der Pfarrkirche St. Peter vorgesehen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1