„Wir sind hierher in die Kirche gekommen. Wir suchen nach Ruhe, Stille und Frieden“, so die ersten Sätze von Jasmin Winkler in St. Michael. Im Inneren war es noch fast ganz dunkel. Erst langsam flammten die ersten Lichter auf für „Ecclesia in Lumine“ – „Kirche im Licht“ zu einem anderen Termin als sonst in der Adventszeit.

Dann aber leuchteten die Kirchenschiffe und der Chor in vielen

...