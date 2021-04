Bürstadt. Es dauert gar nicht mehr so lange, bis die ersten Bewohner in den neuen Anbau von St. Elisabeth einziehen. Am Montag, 19. Dezember, fällt der Startschuss. Aber bereits in den Tagen zuvor beginnt das große Einrichten, wie Pflegedienstleiterin Doris Rapp (kleines Bild) unserer Redaktion berichtet. „Die Angehörigen legen los, und auch erste Möbel werden dann schon geliefert“, weiß

...