  Springmäuse feiern online

Groß-Rohrheim. Zur traditionellen Rosenmontagsparty trafen sich 19 Kinder der Gruppe Springmäuse (Kinderturnen 3-6 Jahre) des TV Groß-Rohrheim. „Wir wollten uns den Spaß an diesem Tag nicht entgehen lassen und so fand die Rosenmontagsparty einfach online statt“, erklärte Pia Strubel, Erste Vorsitzende des Vereins. Alle Kinder hatten sich – trotz der kurzfristigen Einladung – Gedanken gemacht und sich sehr kreativ verkleidet. So fanden sich Feen, Kätzchen, Schmetterlinge und Tänzerinnen, aber auch Piraten, Haie und ein Clown ein. In einem kurzweiligen Programm wurde gesungen, getanzt, gelacht und zum Abschluss durfte jedes Kind sein Kostüm präsentieren. Wer wollte, konnte sich mit seinem Kostüm malen, hierbei kamen viele schöne Bilder zustande. Der Verein möchte nun auch die Turnstunde wieder in Angriff nehmen und diese digital abhalten. Das Kinder-Turnen findet zukünftig nun immer montags um 16 Uhr als Onlineveranstaltung statt. Bei Interesse gibt es dazu weitere Informationen auf der Homepage des Turnvereins www.tv-grossrohrheim.de. str (Bilder: Stefanie reis)