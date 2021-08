Sportplatzgelände geeigneter Platz für Naturkindergarten

Biblis/Nordheim/Wattenheim. Bei perfektem Radfahrwetter trafen sich die Mitglieder des Ortsverbands sowie der Fraktion der CDU Biblis-Nordheim-Wattenheim mit Bürgern am frühen Abend am Nordheimer Sportplatz, um von dort die traditionelle Sommertour zu starten. Der erste Teil der CDU-Radtour führte durch die Ortsteile Nordheim und Wattenheim. In Nordheim wurden die Ideen für einen Naturkindergarten im Bereich des Sportplatzes beziehungsweise des Hochzeitswaldes vorgestellt. Sodann fuhr die rund 30-köpfige Gruppe weiter zum Spielplatz an der Nato-Straße und erläuterte Verbesserungsmöglichkeiten. Von dort ging es nach Wattenheim auf den Parkplatz der Raiffeisenbank Ried. Dort soll ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage und integrierter Bankfiliale errichtet werden.

An insgesamt drei Stationen machten die Teilnehmer der CDU-Sommertour Halt, um über die Planungen und Ideen informiert zu werden. © CDU Biblis-Nordheim-Wattenheim

Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den Vorsitzenden der Gemeindevertretung und zugleich auch Vorsitzenden der CDU Biblis-Nordheim-Wattenheim, Konstantin Großmann, erläuterte der Fraktionsvorsitzende Christopher Wetzel die Idee der Bibliser CDU zur Errichtung eines Naturkindergartens. „Dies könnte eine pädagogisch wertvolle, nachhaltige und kostengünstige Möglichkeit sein, weitere Kindergartenplätze zu schaffen, die die Gemeinde dringend benötigt“, stellte Wetzel fest. Im Naturkindergarten sind die Kinder sowie die Erzieherinnen und Erzieher dauerhaft im Freien unterwegs. Lediglich ein im Winter beheizter Bauwagen biete Schutz- und Rückzugsmöglichkeiten bei ungünstiger Witterung. Ein solcher Bauwagen benötige keine Infrastruktur – nur einen Stromanschluss. Diese Möglichkeit gebe es auf dem Sportplatzgelände. Genauso wie Parkplätze und Toiletten. „Schnellstmöglich müssen wir die Standortfrage der Container klären, dass diese umgehend aufgestellt und bezogen werden können. Daher werde ich in einer Sondersitzung Anfang September die Standortfrage final diskutieren und abstimmen lassen. Ziel muss es sein, dass die Container bis Jahresende stehen“, ergänzte Großmann, bevor die Gruppe sich in Richtung Spielplatz an der Nato-Straße aufmachte.

Geräte für die Kleinen

Dort stellte Kirsten Kreider, Mitglied im Ortsbeirat Nordheim, die Ideen der CDU vor, wie sich der Spielplatz entwickeln könnte. „Es fehlen Geräte für die ganz Kleinen – zum Beispiel eine kleine Rutsche oder eine entsprechende Schaukel. Außerdem fehlen weitere Sitzgelegenheiten im Schatten“, erklärte Kreider. Anhand von Fotos zeigten Großmann und Wetzel Spielgeräte: Einen Tiefseilgarten, der derzeit auf dem Gelände der Schule in den Weschnitzauen zu finden ist. Dieser müsse abgebaut werden, da er sich im Baufenster des geplanten Neubaus befindet. Die dortige Schulleitung hatte der CDU angeboten, dass die Spielgeräte kostenlos der Gemeinde überlassen werden könnten.

Den letzten Halt machte die Gruppe in Wattenheim auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank. Das Gebäude der im Ortskern gelegenen Bank soll abgerissen werden; zusammen mit einem privaten Investor plant die Bank die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage. Die direkten Anwohner befürchten durch den Bau des Mehrfamilienhauses eine unzumutbare Beschattung ihrer Wohnhäuser. Aufgrund des frühen Planungsstadiums könnten jedoch noch keine Pläne gezeigt werden.

Weiter geht es mit der Sommertour am Montag, 30. August, im Ortsteil Biblis. Gemeinsam mit dem Bundestagskandidaten Dr. Michael Meister startet die Tour um 18.30 Uhr an der Weschnitzbrücke Werrtor/Bruchweiher. red