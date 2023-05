Sportler freuen sich über ideale Bedingungen in Italien

Bürstadt. Spätestens nach Silvester juckt es Radsportlern in den Beinen: Manche nutzen jede freie Minute, um bei Plusgraden im Freien zu radeln, andere setzen sich auf den Hometrainer oder Ergometer, um in Form zu kommen. Aber so richtige Gefühle kommen erst auf, wenn das Thermometer zweistellige Temperaturen anzeigt – was liegt da näher, als in den Süden zu fahren. Während die Profis schon im Februar auf Mallorca touren oder Radrennen in Südafrika absolvieren, zieht es die Pedaleure der Radvereinigung (RV) 03 an die Adria-Küste in ein Sporthotel, wenige Kilometer nördlich von Rimini und San Marino gelegen.

Das nahe Mittelmeer sorgt dafür, dass negative Temperaturen Mitte April ausgeschlossen sind. Und es gibt noch landschaftliche Vorteile: Auf Meeresniveau lässt es sich auch untrainiert gut radeln, und wer schon mehr Kilometer in den Beinen hat, kann mit einer Runde von knapp über 100 Kilometern auch in Höhen wie im Odenwald lustradeln. Wer noch eine kleine Schippe drauf-legt, der kann dort schon an der Tausend-Meter-Marke kratzen, wie es hier eigentlich erst im Schwarzwald möglich ist. „Mit 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Beteiligung am diesjährigen Trainingslager sehr gut“, freut sich Radtouristikfachwart Walter Rissberger. Doch eins vorweg: Frühsommerliche Temperaturen gab es kaum, die Sonne brannte auch nicht vom Himmel, „aber es war wohltemperiert, und geregnet hat es bei unseren Ausfahrten nie“, so Rissberger.

Hinauf ins Bergdorf

Am Samstag angekommen, stand, nachdem die Rennräder zusammengebaut waren, ein gemütlicher Nachmittag auf der Terrasse des Hotels für alle auf dem Programm. Dann hieß es am Sonntag einmal das Bergdorf Longiano im Landesinnern zu erklimmen. Das schmucke Örtchen mit schönen Kirchen zählt knapp über 7000 Seelen und gehört in der Emilia-Romagna zur Provinz Forli-Cesena. Doch die Südhessen freuten sich auch auf ihren Cappuccino beim Lieblingskiosk, der jetzt sogar Sammelfahrradständer hat: ein Balken, an dem das Velo am Sattel bodenständig aufgehängt wird. 76 Kilometer waren zum Tagesende zurückgelegt.

Regionale Spezialitäten erfreuten am Montag nach einer regnerischen Nacht die Sportlerinnen und Sportler: Im nur wenige Kilometer entfernten Lo Stradone besuchte die Gruppe eine Ölmühle. Nachmittags wurde noch eine kleine Ausfahrt von 64 Kilometern unternommen. Hier zeigte der mediterrane Frühling in Form von blühenden Obst- und Olivenbäumen seine ganze Pracht.

Am Dienstag schlug die Stunde der Gut-Trainierten. Hier bewältigten sie über 100 Kilometer und 1300 Höhenmeter, das entspricht rund drei Mal den heimischen Melibokus zu erklimmen. So ging es auf den Grillopass, der über 500 Meter über dem Meeresniveau liegt, und anschießend zum Barbotto – es gab einen Hauch von Nove Colli, der großen Radrundfahrt, in der neun Pässe zu bewältigten sind, mit Steigungen von bis zu 16 Prozent

1600 Höhenmeter geschafft

Drei verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Strecken und Steigungen bildeten sich am Mittwoch: Flach auf Meeresniveau, gemäßigt in Richtung Cervo (80 Kilometer) und anspruchsvoll mit 1600 Höhenmetern und 120 Kilometern Streckenlänge in Richtung Skigebiet Carpegna. Eine an Steigungen reiche, aber auch landschaftlich wunderschöne Landschaft. Zwar war der Blick auf St. Leo ein Traum, allerdings ließen einige Schlagloch-Strecken ein entspanntes Gleiten nicht immer zu.

Am Donnerstag ging die Ausfahrt in die Osteria Il Passatore, bei Schinken und Pasta wurde der Nachmittag verbracht, einige verdauten gemütlich in den Hängematten im Garten. Danach mussten alle wieder mit dem Rad den 35 Kilometer langen Nachhauseweg antreten. Schließlich folgte der letzte Aktiv-Tag: Es ging 100 Kilometer durch die Heimat von Marco Pantani nach Cesenatico, und dann weiter zum gemeinsamen Treff in der Bar Central in Santarcangelo. Die Bilanz: Alle gesund und munter, eine Kette galt es zu reparieren und einen Platten zu beheben. Im nächsten April wird es wieder an die Adria gehen. „Vielleicht knacken wir dann die Teilnehmer-Marke von 20“, hofft Rissberger. red